Volum record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de aproape patru ori mai mare decât în anul anterior

Cele mai mari volume de țigarete confiscate în 2025 provin din zonele de frontieră. foto: BAT

· În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, autoritățile române au confiscat circa 212 milioane de țigarete de contrabandă, în valoare totală de aproximativ 197,5 milioane de lei, potrivit datelor centralizate pe platforma StopContrabanda.ro.

· Volumul capturilor este de aproape patru ori mai mare decât în 2024, în urma intensificării activităților autorităților de combatere a traficului ilicit.

· Potrivit studiul Novel, media comerțului ilicit cu produse din tutun în 2025 se situează la 10,6%, față de nivelul mediu din 2024 de 9%, fiind cea mai mare creștere anuală din 2014 până în prezent. Piața neagră a țigaretelor a atins în noiembrie 2025 nivelul de 12,6% din totalul consumului, fiind cel mai mare nivel înregistrat în ultimii șase ani.

· BAT construiește un viitor mai bun (A Better Tomorrow™) inclusiv prin activități de informare și conștientizare a impactului traficului ilicit asupra economiei și societății românești. BAT România susține constant campanii naționale de informare asupra cadrului legislativ și a impactului sever al traficului ilicit asupra economiei și a siguranței comunităților.

București, 27 februarie 2026 – Autoritățile române au confiscat în 2025 circa 212 milioane de țigarete de contrabandă, cu o valoare estimată pe piața neagră de peste 197 de milioane de lei, potrivit datelor agregate pe platforma StopContrabanda.ro. În 2024 au fost capturate circa 55,5 milioane de țigarete în valoare de 53,7 milioane lei, ceea ce indică o creștere semnificativă a capturilor și a activităților de combatere a contrabandei. Potrivit studiul Novel, media comerțului ilicit cu produse din tutun în 2025 se situează la 10,6%, fiind cea mai mare creștere anuală din 2014 până în prezent. Piața neagră a țigaretelor a atins în noiembrie 2025 nivelul de 12,6% din totalul consumului, un nivel record pentru ultimii șase ani.

Distribuția celor mai mari capturi în 2025 pe regiuni și județe

Potrivit www.stopcontrabanda.ro și surselor autorizate, cele mai mari volume de țigarete confiscate în 2025 provin din zonele de frontieră, vulnerabile din cauza diferențelor semnificative de preț față de statele non-UE:

· Sud: 73,47 milioane țigarete (87,33 milioane lei)

· Nord-Est: 45,36 milioane țigarete (25,5 milioane lei)

· Vest: 33,24 milioane țigarete (20,9 milioane lei)

Cele mai mari volume ale capturilor de țigarete de contrabandă au fost înregistrate în 2025 în județele Suceava (39,5 milioane țigarete în valoare de 22,9 milioane de lei), Constanța (40,9 milioane țigarete în valoare de 47 milioane de lei) și Timiș (26 milioane țigarete în valoare de peste 13 milioane de lei).

„Contrabanda rămâne un fenomen complex, afectat de modificări legislative imprevizibile și de activitatea extrem de dinamică a rețelelor infracționale. Un cadru fiscal predictibil și echilibrat, cooperarea instituțională solidă și eforturile constante de informare publică sunt esențiale pentru menținerea fenomenului pieței ilicite sub control și asigurarea unui mediu economic competitiv și legitim. BAT România continuă să susțină eforturile autorităților prin expertiză, instrumente de monitorizare precum platforma Stop Contrabanda și campanii ample de conștientizare și informare privind impactul sever al pieței negre”, a declarat Ileana Dumitru, Director pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud-Est, BAT.

Grupare majoră infracțională destructurată în 2025

Anul trecut au fost derulate unele dintre cele mai mari operațiuni împotriva contrabandei din ultimii ani. În Suceava, în luna aprilie au fost confiscate peste 32,17 milioane de țigarete, în urma destructurării unei grupări infracționale și a 26 de percheziții în mai multe județe și în București.

De asemenea, în județul Timiș, la jumătatea anului, a fost înregistrată o captură record de 25 milioane de țigarete, realizată prin cooperare internațională. În zona Sibiu - Șelimbăr, în luna august a fost descoperită o fabrică ilegală de țigarete – aici autoritățile au confiscat peste 61 tone de tutun și peste 23,3 milioane țigarete prejudiciul estimat depășind 180 milioane lei.

În plus, anul trecut autoritățile au identificat metode inedite de disimulare a produselor ilegale, inclusiv țigarete ascunse în truse de scule sau în diverse bunuri de consum.

Metodele de acțiune a rețelelor de trafic devin tot mai sofisticate

Un element de noutate în 2025 a fost descoperirea, în luna noiembrie, în județul Prahova, a unei fabrici neautorizate de dispozitive electronice de vapat, unde au fost găsite peste 169.000 de produse, cu o valoare estimată de aproximativ 16,7 milioane lei. Un astfel de caz subliniază riscurile unei abordări excesiv de restrictive în materie de reglementare: măsuri precum suprataxarea, impredictibilitatea legislativă și ignorarea realităților economice și a dreptului consumatorilor adulți de a avea acces la alternative cu risc redus pot conduce, în mod neintenționat, la stimularea interesului pentru produsele ilicite și la dezvoltarea unor piețe paralele. În alte state europene, astfel de politici au alimentat creșterea traficului și a producției ilegale de produse alternative cu nicotină, pe fondul faptului că interesul consumatorilor nu dispare, ci se mută în zona nefiscalizată și necontrolată.

În paralel, metodele de disimulare devin mai sofisticate: au fost identificate transporturi ascunse în compartimente tehnice greu accesibile ale navelor comerciale – inclusiv într-o magazie tehnică din prova unei nave verificate în Portul Constanța – precum și revenirea unor practici precum modificarea structurală a autovehiculelor (plafoane, pereți laterali sau dublări de caroserie), care necesită demontări complexe pentru identificarea produselor ilegale.

Contrabanda cu produse din tutun și nicotină rămâne o amenințare majoră pentru economia națională, veniturile bugetare și siguranța consumatorilor. Combaterea fenomenului presupune consolidarea cooperării între autorități, industrie și parteneri internaționali, investiții continue în echipamente de control și supraveghere, politici fiscale echilibrate care să reducă stimulentele pentru piața neagră, dar și informarea consumatorilor privind riscurile produselor ilegale.

Platforma www.StopContrabanda.ro centralizează în timp real capturile de produse din tutun la nivel național, contribuind la informarea publicului și la sprijinirea eforturilor instituțiilor implicate în combaterea traficului ilicit. StopContrabanda.ro este o inițiativă BAT dezvoltată în susținerea eforturilor autorităților, prin centralizarea capturilor din întreaga țară, și pentru informarea consumatorilor cu privire la efectele contrabandei cu țigări asupra societății. Campania este desfășurată în parteneriat cu Poliția Româna, Poliția de Frontieră Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română. Campania „Stop Contrabanda” a fost lansată de BAT în 2017, ca punct unic de informare cu privire la contrabanda cu țigări.

Despre BAT în România

· BAT este unul dintre principalii contribuabili la bugetul de stat și un investitor important în economia României. În 2024, compania a plătit la bugetul de stat circa 11,5 miliarde de lei în taxe și accize, fiind al doilea cel mai mare contribuabil din țară.

· Compania are peste 28 de ani de prezență pe piața locală și investiții de peste 500 milioane euro în dezvoltarea fabricii de la Ploiești, a doua cea mai mare unitate de producție a grupului din Europa, care exportă circa 70% din producție către țări din lumea întreagă.

· Portofoliul BAT în România include în prezent toate cele trei categorii de produse care nu implică arderea tutunului, respectiv glo – dispozitivul pentru încălzirea consumabilelor din tutun sau plante, dispozitive pentru vapat și produse moderne cu nicotină pentru uz oral.

· Compania continuă să sprijine autoritățile în combaterea comerțului ilicit prin campanii de informare, parteneriate instituționale și instrumente de monitorizare, inclusiv prin intermediul platformei Stop Contrabanda.

Articol sustinut de BAT.