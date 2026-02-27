De ce pierderea unui dinte nu trebuie ignorată: riscuri și consecințe reale

Medic stomatolog, în timpul unei consultaţii. foto: dentetico.ro

Se spune că dăm valoare unui lucru atunci când îl pierdem, fapt bine reflectat în modul în care ne raportăm la sănătatea zâmbetului. Iar atunci când unul sau mai mulți dinți se pierd de pe arcada dentară, apar efecte negative ce afectează deopotrivă sănătatea orală, sănătatea fizică, dar și psiho-emoțională.

Aceste schimbări nu sunt doar teoretice, ele sunt răspunsul pe care medicii stomatologi îl văd la pacienții edentați care amână reabilitarea danturii pentru că „nu se vede”.

Efectul de Domino asupra zâmbetului

Dinții, în mod natural, erup și mențin anumite poziții pentru a asigura stabilitatea îndelungată a zâmbetului. Odată pierdut chiar și un singur dinte, acest echilibru inițial este profund afectat, provocând reacții în lanț, precum: migrarea dinților din pozițiile lor inițiale, crearea unor spații interdentare largi și afectarea mușcăturii, igiena orală zilnică devine mai dificil de realizat și permite depozitarea bacteriilor și a resturilor alimentare, ori poate fi expusă rădăcina dinților, făcându-i mai sensibili și mai susceptibili la apariția cariilor și infecțiilor etc.

“Pacienții amână vizita la medicul stomatolog pentru că spațiul liber nu este vizibil și cred că acest aspect de ordin estetic reprezintă cel mai mare inconvenient. Însă, cazurile tratate în cei peste 12 ani de practică medicală ne arată o realitate de care pacienții nu sunt conștienți și care, din păcate, are nevoie de timp, investiție și disciplină pentru a putea reabilita ceea ce un simplu dinte pierdut poate dezechilibra. Am văzut pacienți care, dincolo de reabilitarea chirurgicală a danturii, au avut nevoie să învețe, la propriu, mișcările pentru a zâmbi din nou”, mărturisește dr. Cristina Chiriacescu, medic specialist în Protetică și Estetică dentară, competență în Implantologie Orală, fondatoare clinicii stomatologice Dentetico Brașov .

Impactul asupra sănătății generale

Relația dintre dinții lipsă și sistemul digestiv este, probabil, unul dintre contextele cele mai propice pentru a ilustra relația interdependentă dintre sănătatea orală și sănătatea generală.

Imposibilitatea masticației corecte din cauza dinților lipsă favorizează înghițirea unor bucăți mai mari de alimente și teama de a mânca alimente nutritive, precum fructe și legume, care pot fi mai greu de mestecat. Acest fapt poate conduce la apariția unor tulburări digestive și la malnutriție prin reducerea absorbției nutrienților.

De asemenea, prin incapacitatea de a menține o igienă orală zilnică adecvată (flora bacteriană se multiplică), crește riscul de carii dentare, boli parodontale și inflamații, care pot influența anumite condiții medicale preexistente, precum boli cardiovasculare, afecțiuni respiratorii, diabet, osteoporoză, dar și complicații în timpul sarcinii.

Estetica zâmbetului și a chipului

Absența unui dinte își lasă amprenta pe chipul omului. Dinții și oasele maxilare oferă suport esențial pentru mușchii faciali și piele. Fără acest suport, pot apărea efecte precum un aspect de îmbătrânire prematură, cu obrajii adânciți și senzația de față căzută, modificări la nivelul suportului buzelor, scăderea înălțimii feței, prezența ridurilor mai adânci în jurul gurii sau asimetrie facială.

Aceste efecte nu apar imediat, ele apar în timp și nu afectează doar chipul, ci și modul în care ne privim și acceptăm aceste schimbări cu impact emoțional și social.

De asemenea, lipsa dinților poate afecta capacitatea de a articula anumite sunete și de a pronunța corect cuvintele, ducând la probleme de fonație, interferând cu abilitățile de comunicare și auto-exprimare.

Impactul psihologic ascuns al dinților lipsă

Consecințele psihologice ale lipsei dinților sunt adesea ignorate, dar acestea pot fi realmente profunde. De la anxietate și izolare socială, până la scăderea satisfacției față de viață și față de propria persoană, toate aceste consecințe pot diminua calitatea vieții unei persoane, odată cu relația cu sine, relațiile sociale și profesionale.

De multe ori, oamenii creează anumite „semnificații” pentru pierderea dinților, iar aceste semnificații provoacă suferință emoțională. Pentru unii pacienți, pierderea dinților poate însemna lipsa atenției față de propriul zâmbet pentru alții poate semnifica un semn al bătrâneții.

Așa încât, un zâmbet incomplet perturbă relația cu ceilalți și cu stilul de viață. Când această relație se schimbă, oamenii încep să se perceapă diferit. Și aceasta poate fi una dintre cauzele lipsei de încredere și a sentimentului de nefericire.

Soluții moderne de înlocuire a dinților lipsă la Dentetico Brașov

Nu este niciun secret că acțiunea rapidă poate diminua efectele negative pe termen îndelungat. Soluțiile moderne de tratament pot înlocui funcțional și estetic dinții pierduți, prevenind și minimizând, în același timp, efectele negative.

“Implantul dentar, în special, poate fi soluția optimă pentru a reda pacienților edentați zâmbetul pierdut. Acesta oferă un avantaj unic prin faptul că reproduce structura radiculară a dinților naturali, oferind stimularea necesară pentru menținerea densității osoase maxilare. Chirurgia, la Dentetico, nu înseamnă anxietate și neliniște. Înseamnă grijă, planificare și respect pentru ce va fi: un zâmbet stabil, echilibrat, frumos și natural”, adaugă medicul stomatolog Cristina Chiriacescu.

Spre deosebire de protezele dentare sau punțile dentare tradiționale, care se fixează pe dinții sau gingiile sănătoase, implantul dentar este inserat permanent în maxilar, fapt care îi conferă caracteristici similare cu cele ale unei rădăcini dentare naturale.

Iar, odată ce este acoperit cu o coroană dentară din ceramică, noul dinte restabilește forța normală a mușcăturii, previne pierderea osoasă, susține sănătatea gingiilor și oferă estetică naturală danturii.

Merită cu adevărat riscul pierderii calității vieții?

Așadar, pierderea unui dinte este mult mai mult decât un eșec estetic, poate fi un punct de acces către o serie de provocări de sănătate ce pot afecta liniștea, încrederea, bunăstarea și viața de zi cu zi.

Deși implanturile dentare oferă o soluție documentată și certificată, ezitarea cu privire la cost, timp sau echipa medicală îi determină, adesea, pe pacienți să amâne sau să evite tratamentul. Dar merită cu adevărat riscul? Este o întrebare al cărei răspuns are un ecou lung în calitatea vieții.

De ce să alegi clinica stomatologică Dentetico Brașov pentru tratamentul dinților lipsă

La Dentetico, fiecare zâmbet este proiectat individual, cu o rigoare care nu lasă loc compromisului. În cadrul clinicii, există un centrul digitalizat dedicat reabilitărilor orale estetice și funcționale, care oferă pacienților confortul și încrederea că problema lor dentară este rezolvată în mod optim.

Fundamentul îngrijirii medicale oferite îl reprezintă mix-ul profesionist între expertiza vastă a chirurgilor, tehnologiile de diagnostic și tratament și calitatea actului medical centrat pe nevoile pacienților. De la estetica impecabilă până la confortul în timpul fiecărei etape a tratamentului, pacienții au garanția unei experiențe personalizate, fără compromisuri în îngrijirea medicală oferită.

Clinica stomatologică Dentetico se găsește în Brașov, iar brașovenii pot accesa tratamente stomatologice premium și se pot programa la medicii din echipă la telefon +40 721 904 777.