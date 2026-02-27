Cum eviți o greșeală costisitoare când cumperi o mașină second hand

Mulți cumpărători de mașini second hand cad în aceeași capcană. foto: imgur.com

Piața auto second hand din România e plină de oportunități și de capcane. O mașină care arată impecabil la exterior poate ascunde probleme serioase de mecanică, caroserie sau electrice, probleme pe care ochiul unui cumpărător obișnuit nu le poate detecta. Tocmai de aceea, înainte să semnezi vreun act sau să dai vreun avans, există un pas pe care mulți îl sar, dar pe care nu ar trebui să-l ignore nimeni: inspecția tehnică independentă.

Nu te baza doar pe ce vezi tu

Mulți cumpărători de mașini second hand cad în aceeași capcană: merg să vadă mașina, o pornesc, aud motorul, fac o tură de bloc și decid pe loc. Uneori iese bine. Alteori, după câteva luni, apar facturile.

Problemele reale sunt adesea cele invizibile, un cadru îndoit după un accident nedeclarat, o cutie de viteze cu uzură avansată, un sistem de frânare compromis sau o instalație electrică improvizată. Niciuna dintre ele nu se vede la o privire rapidă în parcare.

Ce înseamnă o verificare auto serioasă

O inspecție auto profesională înseamnă mult mai mult decât o privire aruncată pe dedesubt cu o lanternă. Înseamnă un control sistematic, punct cu punct, realizat de tehnicieni cu experiență și echipamente adecvate.

Pilot Garage oferă exact acest lucru: o verificare auto detaliată, realizată în noul lor centru specializat din Ilfov – Afumați, Șoseaua București–Urziceni, Km 19.4, dotat cu aparatură de ultimă generație și echipamente moderne de diagnosticare.. Nu e o aplicație care îți trimite un raport din baze de date, nu e o inspecție sumară făcută în parcare, e o evaluare reală, cu mâinile pe mașină, pe elevator, cu aparatură de diagnoză și cu ochi antrenați să vadă ce tu nu poți vedea.

Poți alege din mai multe pachete de inspecție, în funcție de cât de aprofundată vrei să fie verificarea. Fiecare pachet acoperă un număr specific de puncte de control, astfel încât să ai o imagine clară și completă asupra stării reale a mașinii înainte de cumpărare.

De ce Pilot Garage și nu altceva

Există pe piață tot felul de servicii care promit să îți spună „totul" despre o mașină second hand. Unele îți oferă rapoarte generate automat pe baza istoricului de service sau a înregistrărilor de inspecție tehnică. Sunt utile, dar incomplete. Ele îți spun ce s-a întâmplat în trecut, nu ce e acum sub capotă.

Pilot Garage face altceva: verifică fizic mașina, în prezent, în fața ta. Nu există algoritm care să înlocuiască un tehnician care ridică mașina pe elevator și controlează fiecare componentă. Acesta este avantajul central al serviciului lor, inspecția reală, nu virtuală.

De asemenea, Pilot Garage nu are service propriu, ceea ce înseamnă că nu există niciun conflict de interese. Nu îți găsesc probleme ca să îți vândă reparații. Îți spun exact ce e cu mașina, și atât.

Cui i se adresează acest serviciu

Serviciul Pilot Garage este ideal atât pentru cei care vor să cumpere o mașină second hand fără riscuri, cât și pentru proprietarii care doresc o evaluare obiectivă a autoturismului lor. Mai ales dacă ai trecut prin situații în care ți s-au recomandat reparații scumpe, iar ulterior ai aflat că problema era alta și mult mai puțin costisitoare.

Este la fel de util și dacă vrei să vinzi o mașină și vrei să îi demonstrezi cumpărătorului că totul e în regulă, un raport de inspecție de la o sursă independentă crește credibilitatea și poate accelera vânzarea.

Concluzie: câțiva lei acum sau câteva mii mai târziu

O inspecție auto la Pilot Garage costă incomparabil mai puțin decât o reparație majoră descoperită după cumpărare. Investiția într-o verificare auto profesională înainte de a da banii pe o mașină nu e un moft, e o decizie financiară inteligentă.

Data viitoare când ești pe cale să cumperi un autoturism second hand, nu te grăbi. Fă-o bine, fă-o verificat.

Locație: Ilfov, Afumați, Șosea București-Urziceni, Km 19.4

[email protected]

+40 735 745 745