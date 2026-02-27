Cât rezistă o proteză dentară fixă pe 4 implanturi? Ce arată un studiu de 20 de ani și ce trebuie să știi despre costuri

Dacă porți proteză mobilă sau ai dinți mobili sever compromiși, probabil ți-ai pus deja întrebarea:

„Dacă aleg o proteză fixă pe implanturi, cât va rezista?”

Și imediat după aceea:

„Care sunt, de fapt, preturile pentru proteza dentara fixa pe 4/6 implanturi ?”

În implantologia modernă, răspunsurile nu ar trebui să fie opinii. Ar trebui să fie bazate pe date științifice solide.

Studiul care a urmărit pacienții timp de până la 20 de ani

În 2026 a fost publicat în revista științifică Clinical Medicine un follow-up extins privind reabilitarea totală maxilară susținută de patru implanturi (conceptul All-on-4).

Autori principali:

● Miguel de Araújo Nobre.

● Paulo Maló.

Ce a analizat studiul:

● 740 pacienți complet edentați maxilar.

● 2960 implanturi inserate.

● protocol cu încărcare imediată.

● perioadă de urmărire între 15 și 20 de ani.



Rezultatele raportate:

● aproximativ 90% rată de supraviețuire a implanturilor la 20 de ani.

● aproximativ 84% rată de succes clinic.

● pierdere osoasă marginală medie: 1,46 mm la 20 ani.



În implantologie, datele la două decenii sunt rare și extrem de valoroase.

Ce înseamnă aceste cifre pentru un pacient

Tradus simplu:

La 20 de ani după intervenție, 9 din 10 implanturi erau încă integrate și funcționale. Acest lucru confirmă că, atunci când protocolul este corect aplicat și pacientul respectă mentenanța, conceptul de proteză fixă pe 4 implanturi poate funcționa pe termen lung.

Este important să înțelegem diferența dintre supraviețuire, implantul este încă în os și funcțional și succes, implant stabil, fără pierdere osoasă excesivă, fără inflamație cronică și fără complicații majore.

Proteza fixă pe implanturi nu este un tratament definitiv fără întreținere. Necesită controale periodice, igienizări la 3–6 luni și monitorizare radiologică.

În cabinet, aceste cifre nu rămân doar statistici dintr-un studiu. Dr. Florin Lupu discută cu fiecare pacient în parte ce înseamnă concret aceste rezultate, ce riscuri există și ce presupune mentenanța pe termen lung.

Decizia pentru o proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi nu este una comercială, ci una medicală, luată în urma unei evaluări complete.

De ce rezistă 20 de ani și de ce uneori nu

Longevitatea depinde de factori multipli:

● Planificare digitală corectă (CBCT 3D).

● Poziționarea precisă a implanturilor.

● Distribuția echilibrată a forțelor masticatorii.

● Calitatea osului.

● Controlul afecțiunilor generale.

● Disciplina pacientului.

Studiul menționează și complicații protetice în timp (fracturi de material, ajustări), dar acestea au fost gestionabile. Implanturile în sine au demonstrat stabilitate biomecanică pe termen lung.

Se pot avea dinți ficși în aceeași zi?

Protocolul analizat include încărcare imediată, adică realizarea unei lucrări provizorii fixe rapid după intervenție, în cazuri selectate. Lucrarea definitivă se realizează după integrarea osoasă, în funcție de stabilitatea implanturilor și materialul ales. Indicația se stabilește individual, după evaluare clinică și tomografică.

Ce trebuie să știi despre prețuri

Când discutăm despre prețuri pentru proteza dentară fixă pe 4/6 implanturi, este esențial de înțeles că nu există un cost universal.

Prețul este influențat de:

● numărul de implanturi (4 sau 6).

● necesitatea extracțiilor.

● eventuale adiții osoase.

● tipul sistemului de implant utilizat.

● materialul lucrării finale (acrilică, zirconiu etc.).

● complexitatea cazului.

De aceea, estimările reale se pot face doar după consultație și investigație CBCT. Orice sumă menționată fără evaluare este pur orientativă.

Ce le spun pacienților mei

Le spun direct:

„Există studii solide care arată că proteza fixă pe 4 implanturi poate funcționa și la 20 de ani. Dar succesul pe termen lung depinde atât de planificarea medicală, cât și de respectarea mentenanței.”

Pacienții care respectă controalele periodice au cele mai stabile rezultate în timp.

Primul pas

Primul pas este consultația și evaluarea tomografică CBCT 3D.

În urma evaluării primești:

● diagnostic clar.

● opțiuni explicate.

● etape de tratament.

● estimare financiară detaliată.

● recomandări personalizate.

Despre Dr. Florin Lupu

Dr. Florin Lupu tratează cazuri de proteză fixă pe implanturi (All-on-4, All-on-6) în București Pipera și Bacău, utilizând planificare digitală și abordare multidisciplinară, cu accent pe stabilitate biomecanică și mentenanță pe termen lung.

Dacă porți proteză mobilă sau ai dinți mobili și vrei să afli dacă ești candidat pentru proteză fixă pe implanturi, programează o consultație pentru o evaluare completă și o estimare corectă a costurilor.

