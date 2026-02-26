De ce ne plac jocurile bazate pe șansă - explicații psihologice pe înțelesul tuturor

Jocurile sunt considerate o formă de distracție. foto: pexels.com

O întâlnire cu prietenii presupune de multe ori o bună organizare astfel încât toată lumea să se simtă bine și să se distreze. La o seară de socializare, nu lipsesc nici jocurile, care îi determină pe participanți să facă grupuri sau să ia parte pe cont propriu, în funcție de regulile existente, dar și să creeze strategii de câștig. Mulți se orientează către jocurile bazate pe șansă, care oferă adrenalină, distracție, dar și recompensă. Întrebarea care se pune în acest context este cum reușesc acestea să ne atragă și ce semnificații psihologice ascund preferințele noastre pentru ele.

Principalele motive pentru care ne plac jocurile bazate pe şansă, potrivit psihologilor

Atunci când vine vorba de petrecerea timpului, numeroase persoane se îndreaptă către diverse jocuri bazate pe șansă, precum un cazinou online . Una dintre explicațiile psihologice ale acestei alegeri constă în recompensele care pot să apară. Imprevizibilul reușește să fie mai interesant decât ideea de certitudine. Dacă ai câștiga de fiecare dată, jocul ar deveni plictisitor. Dacă n-ai câștiga niciodată, l-ai abandona. Dar când câștigi rar, iar între timp ești ținut în suspans, creierul tău rămâne atent și anticipează șansele de câștig pe care le are. Cu alte cuvinte, imprevizibilul, în doze mici, este o sursă de energie mintală. Un alt motiv este creșterea dopaminei. În jocurile de șansă, acest lucru nu se întâmplă doar atunci când câștigi, ci și când crezi că ai putea câștiga. Așadar, emoția nu e despre bani sau puncte, ci despre posibilitate. Un alt aspect care explică preferințele pentru aceste tipuri de jocuri ține de conexiunea socială. Aceste activități sunt o formă rapidă de conectare. Într-un grup de prieteni, jocul devine un pretext pentru râs, replici și alianțe. Plăcerea de a negocia riscul poate fi, de asemenea, un alt motiv psihologic care se ascunde în spatele preferințelor pentru genul acesta de activitate.

Ce aduc, de fapt

Jocurile sunt considerate o formă de distracție. Reprezintă o activitate care adună lumea împreună și îi face pe participanți să treacă printr-un carusel de emoții. Acestea constituie practic o combinație de efort, context și, da, noroc. Pe de altă parte, ele te provoacă să devii competitiv, să găsești idei și strategii ca să reușești să-ți atingi obiectivul. Te determină să îți pui imaginația la bătaie, să devii creativ, dar și să descoperi soluții care îți pot fi de folos.

Ce alte activități mai poți să integrezi, în afară de jocuri, la o întâlnire cu prietenii

Dacă îți place ce oferă jocurile de șansă, există și alte opțiuni care păstrează ingredientele-cheie principale, cum ar fi surpriza, interacțiunea și umorul, dar schimbă tipul de stimulare. Una dintre aceste alternative este să construiești seara în jurul unei activități creative, tot cu scopul relaxării și amuzamentului. Poate fi vorba despre gătitul împreună, cu o rețetă nouă pe care n-ați mai încercat-o, sau un concurs de improvizație în care fiecare are un minut să inventeze o poveste pornind de la un obiect ales la întâmplare din casă. O altă opțiune de petrecere a timpului liber este să faci loc conversațiilor ghidate de întrebări bune, acelea care scot oamenii din autopilot. Spre exemplu, ce ai învățat despre tine în ultimul an, ce ai vrea să nu mai repeți, ce te relaxează cu adevărat când ești obosit. Sunt genul de discuții care creează intimitate și apropiere. Poți, de altfel, să te gândești și la un maraton de filme, să vizitați un muzeu interesant sau să plănuiți o seară de karaoke, recomandă Cosmopolitan . Indiferent de activitatea aleasă, râsul și distracția sunt elemente asigurate când ai alături gașca de prieteni.