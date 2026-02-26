Când gândurile negative devin persistente: semne care pot sugera depresie

Depresia este una dintre cele mai întâlnite afecțiuni mintale la nivel global. foto:freepick.com

Depresia nu este o simplă lipsă de voință, ci o afecțiune care își lasă puternic impactul dacă nu este tratată. Se poate resimți diferit de la persoană la persoană, dar un lucru este cert. Simptomele ei devin persistente, indiferent că este vorba despre gânduri negative , lipsa motivației, episoade de insomnie, probleme cu greutatea corporală, dar și altele. Este important ca aceste semnale pe care le trage corpul să nu fie neglijate, ci conștientizate, ca apoi să se solicite intervenție specializată.

Principalele simptome ale depresiei

Depresia este una dintre cele mai întâlnite afecțiuni mintale la nivel global. Ea se caracterizează printr-o serie de simptome, care pot creşte în intensitate dacă nu se intervine la timp asupra lor. Un alt lucru esențial de știut este că depresia nu înseamnă doar lacrimi sau o dispoziție scăzută. Ea se poate manifesta și prin absențe, cum ar fi absența energiei, absența interesului, absența plăcerii, absența acelui impuls natural de a te ridica și de a-ți continua viața. Unul dintre cele mai frecvente semne este pierderea capacității de a simți bucurie din lucruri care altădată contau. Apare senzația că nimic nu mai pare să merite efortul. Afecțiunea este caracterizată și printr-o oboseală care nu se explică prin muncă sau lipsă de somn. Practic, ajungi să te simți epuizat încă de dimineață, iar sarcinile simple capătă greutatea unor proiecte uriașe. În unele cazuri apar și gânduri negative, care pot fi legate de inutilitate, lipsă de sens sau chiar idei de autovătămare

De ce apare, de fapt, afecțiunea

Pot fi numeroase motive în spatele apariţiei depresiei. În general, afecţiunea apare în urma unor evenimente care au avut un impact major. O despărţire pe plan sentimental, un eşec pe plan profesional, pierderea locului de muncă, problemele financiare, dar şi tot felul de traume. O altă explicaţie poate ţine de factorii genetici, iar persoana respectivă să provină dintr-o familie cu tulburări afective. În orice caz, depresia este rezultatul unei combinații de factori biologici, psihologici și sociali. În anumite situaţii, simptomele se pot instala fără motiv, dar în spate pot exista acumulări invizibile. Ani de epuizare, lipsă de sprijin, presiune constantă, probleme mai vechi pot fi factori care au contribuit în tăcere la apariţia şi dezvoltarea acesteia.

Ce poți face

Primul pas pe care îl poţi face în procesul de vindecare este conștientizarea semnalelor de alarmă şi a faptului că te confrunţi cu o problemă. Acceptarea situației este un lucru elementar, care trebuie să fie urmat de solicitarea ajutorului specializat. Medicul clinician poate oferi un diagnostic clar, iar apoi recomandări personalizate privind planul de lucru.

Principalele soluții pentru vindecarea depresiei

Psihoterapia şi psihiatria sunt cele două ramuri care pot contribui la tratarea depresiei. Fiecare îşi aduce aportul în felul său, dar important este ca persoana care apelează la acest proces să pornească la drum cu determinare, perseverenţă şi constanţă. Depresia nu dispare peste noapte, ci este nevoie de timp pentru integrarea tehnicilor de psihoterapie, dar şi a planului medicamentos care este prescris de către psihiatru pentru ameliorarea simptomelor. Terapia cognitiv-comportamentală lucrează direct cu gândurile automate negative și cu comportamentele de retragere,cu scopul de a reconstrui, pas cu pas, interesul și funcționarea zilnică. De altfel, suportul familiei şi al apropiaţilor este extrem de important, recomandă Mind , dar şi practicarea pasiunilor şi menţinerea unei vieţi sociale active.