InstructorulTau din Brașov - Avantaje pe care le au elevii care aleg această școală de șoferi

Procesul de asimilare a reflexelor la volan depinde de echipamentele pe care le ai la dispoziție în primele ore de practică. foto: instructorultau.ro

Alegerea școlii de șoferi dictează în mod direct șansele tale de promovare la primul examen și capacitatea reală de a conduce preventiv, atunci când ieși pentru prima dată singur în spate.

Echipa Instructorultau.ro a înțeles importanța modului în care se pregătesc elevii și a investit sume considerabile atât în flota auto/moto, cât și în instrumentele educaționale. Dacă ești din Brașov, motivele pentru a alege această școală de șoferi sunt numeroase.

Investiții masive și constante

Procesul de asimilare a reflexelor la volan depinde de echipamentele pe care le ai la dispoziție în primele ore de practică. Un mediu de lucru modern elimină stresul tehnic și te ajută să te concentrezi exclusiv pe regulile de circulație.

· Parc auto-moto nou. Achiziția unor vehicule de ultimă generație reprezintă cel mai important beneficiu pentru un elev. Mașinile noi dispun de sisteme de asistență la plecarea din rampă, direcție precisă și comenzi ergonomice, facilitând o învățare mult mai fluidă comparativ cu autoturismele vechi și uzate moral.

· Opțiuni pentru transmisie automată. Piața auto migrează rapid către cutiile de viteze automate, iar școala oferă cursanților posibilitatea de a face orele de traseu direct pe un astfel de autoturism. Acest aspect simplifică masiv condusul în aglomerație și scurtează timpul necesar pentru deprinderea manevrelor.

· Săli de legislație complet tehnologizate. Baza teoretică este predată în spații moderne, dotate cu ecrane mari și sisteme informatice care simulează exact interfața de la examenul oficial susținut la poliție. Profesorii de legislație folosesc materiale video actualizate pentru a explica situațiile complexe din intersecțiile orașului.

Poligonul propriu asigură pregătirea corectă a motocicliștilor din județ

Pregătirea pentru categoriile moto necesită un spațiu complet separat de traficul rutier greu. Pentru a rezolva lipsa unor spații sigure de antrenament în zonă, InstructorulTau a direcționat o investiție de 60.000 de euro în poligon.

· Poligon moto exclusiv. Aceasta este singura școală din Brașov cu poligon moto dedicat. Faptul că spațiul este proprietate privată înseamnă că elevii nu trebuie să aștepte la cozi lungi în spatele altor cursanți de la școli concurente pentru a folosi jaloanele.

· Asfalt și marcaje la standarde de examinare. Suprafața de rulare a fost turnată și trasată milimetric pentru a reproduce exact traseul impus de poliție la proba practică. Aderența perfectă a asfaltului nou previne alunecările accidentale în timpul exersării frânărilor de urgență.

· Motociclete perfect calibrate pentru începători. Divizia de două roți beneficiază de modele ușoare de la producători de top, care iartă greșelile de accelerare făcute de persoanele aflate la primul contact cu o motocicletă.

Oferta educațională acoperă absolut toate nevoile de formare rutieră

Un centru de pregătire de top trebuie să deservească toți membrii comunității, indiferent de vehiculul pe care doresc să îl conducă pe drumurile publice.

· Toate categoriile de permis. Persoanele care se înscriu la o școala de șoferi Brașov InstructorulTau pot obține permisul pentru orice categorie disponibilă în lege. Scoala pregătește viitori șoferi pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, dar și pentru ansamblurile grele de transport de tip C, CE și D.

· Atestate profesionale pentru transportatori. Școala organizează cursuri complete pentru obținerea atestatelor profesionale necesare pe piața muncii. Șoferii pot obține aici certificările CPI și CPC pentru marfă și persoane, atestatele ADR pentru mărfuri periculoase sau actele necesare pentru a practica taximetria în mod legal.

· Continuitate în pregătirea avansată. Elevii care obțin permisul categoria B se pot întoarce peste câțiva ani pentru a urma cursurile pentru categoria C alături de aceeași echipă de profesioniști pe care deja o cunosc și în care au încredere deplină.

Organizarea internă prioritizează confortul și timpul fiecărui cursant

O abordare profesionistă înseamnă respectarea programului elevului și asigurarea unui mediu de lucru calm și eficient pe toată durata școlarizării.

· Instructori calmi și experimentați. Răbdarea reprezintă calitatea principală a echipei de instructori. Aceștia sunt pregătiți să explice de câte ori este nevoie aceeași manevră de parcare, fără a ridica tonul și fără a crea o presiune inutilă asupra celui aflat la volan.

· Programare flexibilă a ședințelor practice. Orele de traseu sunt stabilite de comun acord, ținând cont de programul de lucru sau de cursurile universitare ale elevilor. Această flexibilitate administrativă te ajută să finalizezi școala fără a fi nevoit să îți întrerupi activitățile profesionale zilnice.

Un mediu de învățare impecabil îți oferă baza necesară pentru a promova examenul auto din prima încercare și pentru a te integra în trafic ca un șofer sigur și responsabil. Dacă nu vrei stres, InstructorulTău este o opțiune excelentă.