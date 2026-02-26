Importanța farmacistului în alegerile informate pentru sănătatea inimii

Rolul farmaciilor rămâne fundamental pentru sănătatea individului. FOTO: shutterstock.com

Știai că inima pompează peste 7.500 de litri de sânge zilnic și bate de aproximativ 100.000 de ori în 24 de ore? Acest organ fascinant, care “muncește” neobosit, are nevoie de atenție constantă pentru a preveni apariția afecțiunilor cardiovasculare.

Un aspect tot mai îngrijorător, înregistrat după anii 2000, este trendul crescător al cazurilor de infarct miocardic la persoane sub 45 de ani. Astfel, în prezent s-a ajuns ca aproximativ 1 din 10 pacienți cu infarct miocardic să aibă sub 45 ani. Prin urmare, provocările stilului modern de viață au dus la scăderea vârstei apariției afecțiunilor cardiace. De aceea este esențial să înțelegem că prevenția depinde în mare măsură și de modul în care reușim să ne controlăm comportamentele de risc pentru sănătatea cardiovasculară:

· alimentație nesănătoasă;

· sedentarism;

· colesterol crescut;

· hipertensiune arterială;

· nivel ridicat al glucozei și lipidelor din sânge;

· exces de greutate/obezitate;

· schimbari sociale, economice și culturale (urbanizarea, îmbătrânirea, saracia, stresul etc).

În acest context, rolul farmaciilor rămâne fundamental pentru sănătatea individului, dar și pentru sănătatea publică. Iar atunci când ne întrebăm cum identificăm o farmacie de încredere în România, răspunsul nu stă doar în diversitatea produselor pe care le oferă, ci și în calitatea actului de consiliere oferit pacientului. Prin urmare, farmacia modernă nu este privită doar ca un punct de distribuție, ci ca un mix de servicii pentru sănătate, unde pacientul găsește, pe lângă tratamentul sau suplimentele de care are nevoie, răspunsuri și clarificări la posibilele întrebări și nelămuriri.

Așa cum aminteam, inima este un “motor” care lucrează neîncetat, iar sprijinirea ei cu nutrienți esențiali și un stil de viață adecvat poate face diferența pe termen lung în prevenirea afecțiunilor cardiovasculare.

Coenzima Q10 și omega 3, un duo pentru sănătatea inimii

Un astfel de regim preventiv poate include, la nevoie, suplimente de calitate, precum Coenzima Q10 + Omega 3 de la Naturalis , un exemplu de formulă echilibrată, concepută pentru a susține funcționarea optimă a sistemului circulator, disponibil în farmaciile Catena .

Cele două ingrediente active, coenzima Q10 și omega-3, acționează prin mecanisme diferite, dar complementare:

Coenzima Q10

Coenzima Q10 este un antioxidant puternic, prezentă în special în celulele care necesită un consum ridicat de energie, cum sunt cele ale inimii. Aceasta facilitează producția de energie celulară și acționează protejând celulele de stresul oxidativ (care duce la accelerarea deteriorării celulare). Odată cu înaintarea în vârstă, producția de coenzima Q10 scade, ceea ce poate însemna necesitatea de a suplimenta, în cazul carențelor.

Acizii grași omega 3 (EPA și DHA)

Acești acizi grași esențiali, extrași de regulă din ulei de pește de înaltă puritate, contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale trigliceridelor în sânge și la funcționarea normală a inimii. De asemenea, au rol în menținerea elasticității vaselor de sânge.

Mix-ul dintre coenzima Q10 și omega 3 sprijină sistemul circulator pe mai multe planuri: în timp ce omega 3 contribuie la echilibrul nivelului trigliceridelelor, coenzima Q10 ajută vasele de sânge să se relaxeze. Combinarea acestor ingrediente asigură inclusiv o absorbție superioară la nivelul organismului, deoarece coenzima Q10 este liposolubilă (se dizolvă în grăsimi), iar prezența acizilor omega 3 facilitează transportul acesteia în organism. Bineînțeles, trebuie consultat întotdeauna farmacistul sau medicul pentru a ne asigura că este necesară suplimentarea.

Importanța proximității și a serviciilor de calitate

Un alt aspect relevant, în ziua de azi, conceptul de farmacie de proximitate, aflată cât mai aproape de noi, a evoluat dincolo de simpla distanță. Iată alte detalii care întregesc imaginea unei farmacii cu adevărat aproape de oameni:

· rețea extinsă, așa cum este și cazul farmaciilor Catena, cu peste 950 de farmacii la nivel național, oferă garanția unei prezențe constante a unei unități farmaceutice în comunitate. Acest aspect asigură accesul rapid la tratamente, dar și posibilitatea de a lansa campanii periodice de prevenție, dedicate conștientizării și informării pacienților. O inițiativă în acest sens este și Ziua Inimii, organizată an de an de Catena-Farmacia Inimii, pe 14 februarie, cu rolul de a crește gradul de conștientizare asupra importanței sănătății inimii, afecțiunile cardiovasculare fiind o cauză principală de mortalitate în România. Cu acest prilej le este oferită pacienților broșura informativă gratuită despre sănătatea inimii “O inimă sănătoasă iubește mai mult”, este măsurată tensiunea pacienților care doresc și, de asemenea, pot beneficia de oferte la o selecție de produse dedicate sănătății cardiovasculare;

· seriozitatea unei farmacii se distinge și prin pregătirea continuă a personalului. Un detaliu necesar, ținând cont că pacienții revin acolo unde simt că nevoile lor sunt înțelese și tratate cu răbdare și profesionalism.

· de asemenea, în ultimii ani, tendința majoră este personalizarea, inclusiv în ceea ce privește serviciile oferite pacienților care vin în farmacii: pacientul nu mai caută doar un produs, ci o recomandare avizată, adaptată stilului său de viață.

Rolul farmacistului în consilierea pacientului

Un aspect care nu ar trebui subestimat în procesul de alegere a suplimentelor alimentare este rolul farmacistului în consilierea pacienților. Astfel, un farmacist pregătit poate evalua, de exemplu:

- dacă o combinație precum coenzima Q10 + omega 3 este potrivită pentru un pacient care urmează deja un tratament pentru hipertensiune sau colesterol;

- stabilirea administrării dozei corecte, în funcție de vârstă, dietă și nivelul de activitate fizică;

- într-o eră a abundenței informației medicale, farmacistul are capacitatea de a oferi răspunsuri exacte, explicând eventualele nelămuriri.

Recunoașterea lucrului bine făcut, un “ vot” de încredere

În concluzie, drumul către o sănătate cardiovasculară optimă trece adesea și prin farmacia care pune preț pe profesionalism. Iar nenumăratele criterii pe care un lanț de farmacii trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat un partner de încredere de către pacienți, sunt completate și de premii sau trofee oferite ca recunoaștere pentru servicii de înaltă calitate.

Un exemplu în acest sens este lanțul de farmacii Catena, cu o tradiție de 25 de ani pe piața din România, care are în palmares distincții ca:

· “Premiul pentru consolidarea poziției de lider pe piața farma” - Gala Capital/Companii de Elită (ediția 2025);

· Consumer Superbrand 2024 – 2025, care confirmă încrederea, profesionalismul și apropierea față de pacienți;

· Grupul Fildas-Catena a primit trofeele Forbes – Liga Campionilor în Business 2025, ”Forbes 500 Business Awards 2024” și recunoașterea Capital – Companii de Elită 2024, pentru performanțe remarcabile în industrie etc.

