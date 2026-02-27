Durerea articulară, mai mult decât un efect al vârstei: inflamația și cauzele reale

În medicina ayurvedică, durerile articulare sunt legate de dezechilibrul Vata. foto: algoved.ro

Când apare o durere articulară, tendința este să o minimalizăm.„Am dormit prost.”„Am forțat la sală.”„E vârsta.”

Dar durerea articulară este rar întâmplătoare. De cele mai multe ori, este un simptom — nu o cauză.

Iar diferența dintre un disconfort trecător și o problemă cronică stă în înțelegerea bolii din spate.

Ce boli pot sta în spatele durerii articulare?

Nu toate durerile sunt la fel. Iar tipul durerii oferă indicii importante.

1. Osteoartrita (artroza)

Cea mai frecventă cauză de durere articulară cronică. Este o afecțiune degenerativă în care cartilajul se subțiază progresiv

Semne tipice:

· durere la mișcare

· rigiditate matinală sub 30 minute

· disconfort care crește la efort

Este asociată frecvent cu vârsta, excesul ponderal și suprasolicitarea mecanică.

2. Artrita reumatoidă

Boală autoimună inflamatorie.

Sistemul imunitar atacă articulațiile.

Semne tipice:

· rigiditate matinală prelungită

· articulații tumefiate, calde

· afectare simetrică (ambele mâini, ambii genunchi)

Necesită evaluare și tratament medical specific.

3. Spondilita (inclusiv spondilita anchilozantă)

Afectează în special coloana vertebrală și articulațiile sacroiliace.

Semne tipice:

· durere lombară persistentă

· rigiditate matinală intensă

· ameliorare la mișcare, nu la repaus

4. Dureri post-traumatice sau sportive

Entorse, întinderi, suprasolicitare repetitivă.

Inflamația este localizată și adesea reversibilă dacă este gestionată corect.

5. Contracturi musculare și dureri miofasciale

Uneori durerea „articulară” este de fapt musculară.

Mușchii tensionați comprimă structurile din jur, amplificând disconfortul.

Ce au în comun aceste afecțiuni?

Indiferent de diagnostic, aproape toate implică:

✔ inflamație locală

✔ acumulare de metaboliți inflamatori

✔ microcirculație afectată

✔ sensibilizare a receptorilor durerii

De aceea, abordarea simptomatică trebuie să țină cont de aceste verigi.

Ce spune Ayurveda despre durerea articulară?

În medicina ayurvedică , durerile articulare sunt legate de dezechilibrul Vata — energia responsabilă de mișcare.

Când Vata devine excesivă:

· apare rigiditate

· articulațiile „scârțâie”

· durerea este accentuată de frig

· mobilitatea este limitată dimineața

Interesant este că această descriere corespunde aproape perfect tabloului modern al inflamației cronice și al scăderii lubrifierii articulare.

Ayurveda propune:

· încălzire locală

· stimularea circulației

· plante antiinflamatorii

· reducerea stresului oxidativ

Exact aceleași direcții validate astăzi de fiziologie.

De ce soluțiile topice sunt relevante în majoritatea acestor situații?

În multe forme de durere articulară (osteoartrită, dureri post-efort, contracturi), tratamentul local este logic:

· acționează direct în zona afectată

· limitează expunerea sistemică

· poate fi utilizat ca adjuvant

Iar eficiența depinde de capacitatea formulei de a interveni pe mai multe mecanisme simultan.

Algoved – abordare multimodală, nu simplu analgezic

Algoved este conceput pentru managementul topic al disconfortului musculo-scheletal și articular.

Acționează pe patru direcții esențiale:

1. Inflamație

Modularea mediatorilor inflamatori locali.

2. Microcirculație

Efect vasodilatator care ajută la drenajul metaboliților inflamatori.

3. Receptorii durerii

Capsaicina activează și apoi desensibilizează receptorii TRPV1, reducând transmiterea semnalului dureros.

4. Stres oxidativ

Plantele cu tradiție ayurvedică contribuie la protecția antioxidantă.

Gel sau Spray?

• Gelul – potrivit pentru durere intensă, localizată („punct fix”), contracturi, zone rigide.

• Spray-ul – pentru durere difuză, suprafață mare (zona lombară, cervicală, musculară).

• În durerea mixtă, pot fi combinate logic.

Ce arată datele clinice?

Într-un studiu multicentric desfășurat pe 12 săptămâni*, utilizarea Algoved Gel a fost asociată cu:

· reducerea durerii cu ~25% în osteoartrită

· reducere de 30–35% în artrită reumatoidă și spondilită

· reducerea rigidității matinale cu până la 38%

· îmbunătățirea mobilității

Profilul de siguranță a fost favorabil, fără evenimente adverse serioase raportate.

Ce ar trebui să reținem?

Durerea articulară nu este un diagnostic.

Este un semnal.

Uneori indică o afecțiune degenerativă.

Alteori una autoimună.

Alteori doar suprasolicitare.

Dar aproape întotdeauna implică inflamație, circulație locală și sensibilizare nervoasă.

Iar soluțiile inteligente sunt cele care înțeleg această complexitate.

Pentru că mobilitatea nu este doar o funcție fizică.

Este o formă de independență.

Și independența începe cu înțelegerea corectă a durerii.

* Studiu tip open-label, fără comparator activ.