Dependența de jocuri de noroc: Test DSM-5 pentru evaluarea riscului

3 minute de citit Publicat la 18:12 27 Feb 2026 Modificat la 18:12 27 Feb 2026

Testul DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) e standardul medical. foto: cazinoz.ro

Dependența de jocuri de noroc e problemă serioasă care afectează 1-3% din populație în țările cu acces larg. Spre deosebire de dependențele de substanțe, e invizibilă - nu există semne fizice evidente. Recunoașterea timpurie previne consecințe devastatoare: datorii, divorț, pierderea jobului, chiar suicid.

Testul DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) e standardul medical. 9 criterii, răspunzi da/nu pentru ultimele 12 luni. 4+ răspunsuri "da" indică problemă serioasă.

Criteriile DSM-5

1. Toleranță: Trebuie să mizezi sume din ce în ce mai mari pentru a simți aceeași emoție? Când ai început, 10 lei era suficient. Acum mizezi 100-200 lei pentru același thrill.

2. Sevraj: Te simți iritat, anxios sau deprimat când încerci să reduci sau să oprești jocul? Simptome fizice: transpirație, tremurături, insomnie când nu joci.

3. Pierderea controlului: Ai încercat repetat să reduci sau să oprești dar ai eșuat? "De luni încep să joc mai puțin" - dar nu se întâmplă niciodată.

4. Preocupare: Gândești constant despre jocuri? Planifici următoarea sesiune, revii mental la pariurile anterioare, calculezi strategii chiar când faci altceva.

5. Joc ca evadare: Joci pentru a scăpa de probleme sau emoții negative? Stres la job, probleme în relație, anxietate - jocul devine mecanism de coping.

6. Chasing losses: După ce pierzi, revii pentru a recupera? "Trebuie să-mi recuperez banii" devine obsesie. Mizezi mai mult, pierzi mai mult, spirala continuă.

7. Minciuna: Ascunzi sau minimizezi cât joci? Spui familiei că ai pierdut 100 lei când de fapt ai pierdut 1000. Ștergi istoricul, folosești conturi secrete.

8. Relații afectate: Jocul a pus în pericol sau a distrus relații, job, oportunități? Divorț, concediere, pierderea prietenilor - toate cauzate de joc.

9. Dependență financiară: Depinzi de alții pentru bani după ce ai pierdut la jocuri? Împrumuți de la familie, prieteni, bănci pentru a acoperi pierderile sau pentru a continua jocul.

Interpretarea rezultatelor

0-1 criterii: Joc recreațional. Risc minim, dar rămâi vigilent. Stabilește limite preventive.

2-3 criterii: Joc problematic. Nu e încă dependență, dar risc ridicat. Ia măsuri acum - reduce frecvența, stabilește limite stricte, caută suport.

4-5 criterii: Dependență moderată. Problemă serioasă care necesită intervenție. Consiliere profesională recomandată.

6+ criterii: Dependență severă. Urgență medicală. Tratament specializat necesar imediat.

Alte teste și scale

SOGS (South Oaks Gambling Screen): 20 întrebări, scor 0-20. 5+ indică problemă probabilă. Mai detaliat decât DSM-5, include aspecte financiare și sociale.

PGSI (Problem Gambling Severity Index): 9 întrebări, scor 0-27. 8+ indică joc problematic. Folosit în cercetare și screening de masă.

Lie/Bet Questionnaire: Doar 2 întrebări: "Ai mintit vreodată despre cât joci?" și "Ai simțit nevoia să mizezi din ce în ce mai mult?". Da la ambele = risc ridicat. Extrem de simplu dar surprinzător de precis.

Semne de avertizare timpurie

Creșterea frecvenței și duratei sesiunilor. De la o dată pe săptămână la zilnic. De la 30 minute la 3-4 ore.

Neglijarea responsabilităților. Lipsești de la job, ignori familia, amâni plata facturilor pentru a avea bani de joc.

Împrumuturi și datorii. Credite, împrumuturi de la prieteni, carduri de credit la maxim. Totul pentru a continua jocul sau a acoperi pierderile.

Schimbări de dispoziție. Euforie când câștigi, depresie când pierzi. Oscilații extreme care afectează viața zilnică.

Secretomanie. Ascunzi cât joci, minti despre pierderi, folosești conturi secrete. Izolare socială pentru a juca neobservat.

Pași după identificarea problemei

Recunoaștere: Primul și cel mai dificil pas. "Am o problemă" - admiterea e esențială pentru recuperare.

Autoexcludere: Toate cazinourile licențiate ONJN oferă autoexcludere. Te blochează pe 6 luni, 1 an, 3 ani sau permanent. Baza de date centralizată te exclude de la toți operatorii.

Consiliere profesională: Psihoterapie specializată în dependențe. Terapie cognitiv-comportamentală (CBT) e cea mai eficientă. Grupuri de suport (Gamblers Anonymous) oferă comunitate.

Suport financiar: Consilier financiar pentru restructurarea datoriilor. Plan de plată realist, buget strict, control extern asupra finanțelor.

Suport familial: Implicarea familiei e crucială. Terapie de cuplu sau familie ajută la reconstruirea încrederii și comunicării.

Prevenție și joc responsabil

Stabilește limite înainte de a începe. Buget fix, timp limitat. Nu depăși niciodată aceste limite.

Nu juca sub influența alcoolului sau drogurilor. Inhibițiile reduse duc la decizii proaste.

Nu juca când ești emoțional. Stres, furie, tristețe - toate amplifică comportamentul riscant.

Nu împrumuta pentru a juca. Dacă nu ai bani, nu joci. Simplu dar esențial.

Ia pauze regulate. 15 minute pauză la fiecare oră. Ieși din mediul de joc, reevaluează.

Dependența de jocuri de noroc e boală tratabilă. Nu e lipsă de voință sau caracter slab - e tulburare psihologică cu baze neurologice. Creierul dependentului răspunde la jocuri similar cu cum răspunde creierul alcoolicului la alcool. Dar recuperarea e posibilă. Mii de oameni s-au vindecat și trăiesc vieți normale. Cheia e recunoașterea timpurie și intervenția adecvată. Dacă te recunoști în aceste criterii, caută ajutor astăzi. Nu mâine, nu săptămâna viitoare - astăzi.