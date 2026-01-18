Cine este indianul care a salvat o copilă de la înec, în Craiova. Are 47 de ani și lucrează ca muncitor necalificat în construcții

Indianul a ajuns la copilă și a luat-o în brațe, dar nu s-a mai putut întoarce cu ea la mal. Foto: captură ISU Dolj

Salvatorul fetiţei care era să se înece în Parcul Romanescu din Craiova este cetăţean indian, are 47 de ani şi lucrează în România ca muncitor necalificat în construcţii, a anunțat Lia Olguța Vasilescu, primarul orașului unde a avut loc incidentul. Informațiile inițiale indicau că bărbatul este din Nepal. Dar identitatea lui a fost confirmată de autoritățile locale. Pentru „curajul și omenia de care a dat dovadă” va primi titlul de cetăţean de onoare al orașului Craiova, a mai precizat edilul.

Lia Olguța Vasilescu a anunțat, pe Facebook, că salvatorul fetiței de 5 ani este Vipan Kumar, un cetățean indian.

Salvatorul fetiţei care era să se înece ieri în parcul Romanescu este cetăţean indian. Vipan Kumar are vârsta de 47 ani şi este în România din data de 22.06.2024. De o lună a devenit angajatul unei firme din comuna Malu Mare, sat Preajba, judeţul Dolj, ca muncitor necalificat în domeniul construcţiilor, urmând să obţină permis de şedere”, a scris edilul Craiovei pe Facebook.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă. Copila se dădea cu sania în parc, când a căzut în lac, la o distanță de aproximativ 10 metri de mal. Fără să ezite, un indian, care se afla în zonă, a sărit după ea și a ținut-o în brațe până când au ajuns pompierii la ei.

„Pentru curajul şi omenia de care a dat dovadă, Primăria Craiova îi va acorda titlul de cetăţean de onoare al oraşului, în speranţa că gestul său va fi o inspiraţie şi pentru alţii. De asemenea, ceilalţi craioveni care au sărit în lac să ajute şi ei fetiţa vor fi premiaţi, urmând să luăm legătura şi cu aceştia”, a transmis Lia Olguţa Vasilescu.

Edilul a mai spus că a vrut să monteze un gard de protecţie în zona lacului în 2016, dar că ministrul Culturii de la acea vreme nu a fost de acord cu măsura.



„În ceea ce priveşte absenţa gardului în jurul lacului Romanescu, e bine de ştiut că am vrut să îl montăm în 2016, când am reabilitat parcul. Dar, la sesizările repetate ale unor jurnalişti, ministrul #rezist al Culturii de atunci, Vlad Alexandrescu, ne-a trântit un raport prin care ne înfiera cu patos revoluţionar că 'distrugem' parcul. Că nu e bun gardul, că stâlpii sunt prea apropiaţi, că de ce aşa multe camere video, că de ce sistem de irigat în parc, că... diverse... Când am spus comisiei trimise de la minister să ne înfiereze că am avut copii înecaţi iarna, fiindcă se dau cu sania pe dealuri şi aterizează în lac, ne-au spus că şi dacă se lovesc la cap în gard e rău...”, a mai scris Olguţa Vasilescu.