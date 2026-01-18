Un nepalez a fost primul care a sărit într-un lac înghețat din Craiova, ca să salveze o fată de 5 ani. Va fi numit cetățean de onoare

Nepalezul a ajuns la copilă și a luat-o în brațe, dar nu s-a mai putut întoarce cu ea la mal. Foto: captură ISU Dolj

Un nepalez, angajat al unui restaurant din Craiova, a fost primul care a sărit în lacul înghețat din Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova ca să salveze o fetiță de cinci ani. Ulterior, au sărit în apă și tatăl copilei și alți patru bărbați. Însă, nepalezul a fost singurul care a reușit să ajungă la fetiță și să o țină în brațe până la sosirea pompierilor. Toți cei șase au fost scoși în siguranță din lac. Lia Olguța Vasilescu, primarul orașului Craiova, a anunțat că cetățeanul din Nepal va fi numit cetățean de onoare al orașului.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă. Copila se dădea cu sania în parc, când a căzut în lac, la o distanță de aproximativ 10 metri de mal. Fără să ezite, un nepalez, care se afla în zonă, a sărit după ea.

„Din primele informații, în apă ar fi intrat după copil un adult, care îl ține în brațe și nu pot ieși la mal”, a transmis sâmbătă ISU Dolj.

A ajuns la copilă și a luat-o în brațe, dar nu s-a mai putut întoarce cu ea la mal. Din cauza temperaturilor scăzute apa era înghețată. Imediat au sărit în lac și tatăl copilei și alți patru bărbați. Niciunul nu a putut ajunge la cei doi. Tânărul din Nepal a ținut copilul în brațe până când au venit pompierii, cu o barcă, și i-au scos din apă.

Toată operațiune de salvare a fost filmată, de pe mal, de subprefectul Doljului.

„Astăzi am fost martor la acțiunea de salvare a unei fetițe în Parcul Nicolae Romanescu, pe lacul parțial înghețat, în condiții extrem de dificile, dar empatia și implicare celor care se aflau la plimbare și a instituțiilor din cadrul ISU, SMURD, POLIȚIE au salvat viața unui copil.

Cel mai important aspect este faptul că primul care ajunge la fetiță, prin apa înghețată și care o ține în brațe timp de 30 minute, este un OM pe care eu l-am identificat, la urcare în ambulanță, ca fiind de origine asiatică, probabil un muncitor migrant, dar care și-a riscat viața pentru a salva un copil român de la moarte. Empatia nu are limite și nu ține de origine, ci de cum ne tratăm semenii. Astăzi oamenii au făcut front comun și au salvat viața unui copil”, a scris el pe Facebook.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că nepalezul care a salvat-o pe copila de cinci ani va fi numit cetățean de onoare al orașului. De asemenea, edilul a susținut că a vrut să pună garduri în jurul lacului din Parcul „Nicolae Romanescu”, pentru a preveni tocmai astfel de incidente, dar nu a primit aprobare de la Ministerul Culturii.