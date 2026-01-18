Un bărbat a lovit un salvamontist pentru că nu l-a ajutat să caute telefonul soției, care căzuse în zăpadă

Agresorul a fost identificat în zona telegondolei, imobilizat şi dus la sediul Poliţiei Poiana Braşov. Foto: Facebook.com/Jandarmeria Brașov

Un salvamontist din Brașov a fost lovit cu pumnul în față de un bărbat, nervos că acesta nu l-a ajutat să caute telefonul soției, care căzuse în zăpadă. Salvamontistul îi oferise acestuia o lopată, dar bărbatul a aruncat-o în pădure. Când salvamontistul i-a reproșat gestul, individul a sărit la bătaie. Agresorul a fost imobilizat de jandarmi și are dosar penal pentru lovire sau alte violenţe.

Reprezentanţii Jandarmeriei Braşov au anunţat că, sâmbătă după amiază, un bărbat s-a prezentat la baza Salvamont din Masivul Postăvaru pentru a solicita sprijin în căutarea unui telefon pierdut în zăpadă, care aparţine soţiei sale.

„Lucrătorii Salvamont i-au explicat că nu au atribuţii în acest sens şi i-au oferit o lopată care să-l ajute să caute telefonul în zăpadă, rugându-l ca la final să înapoieze lopata. Supărat fiind probabil că unealta nu l-a ajutat la găsirea telefonului, bărbatul a aruncat-o în pădure. În momentul în care salvamontiştii i-au reproşat gestul, persona a devenit recalcitrantă şi a lovit pe unul din salvamontişti cu pumnii, la nivelul feţei”, au afirmat reprezentanţii Jandarmeriei Braşov.

Salvamontiștii i-au chemat în ajutor pe jandarmii montani, iar o patrulă a ajuns la faţa locului în mai puţin de cinci minute.

Agresorul a fost identificat în zona telegondolei, imobilizat şi dus la sediul Poliţiei Poiana Braşov. El este cercetat acum pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.