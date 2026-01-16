Cazul ciudat al jafului de 1 milion € din Mediaș. Vasile spune că a făcut banii cinstit, muncind la un parc de distracții în Germania

Un bărbat din Mediaş a reclamat că i-a fost furat din casă un seif plin cu bani şi bijuterii. Un milion de euro este paguba, spune bărbatul, şi încă un milion vrea să dea recompensă pentru cel care-i găseşte hoţul. Victima spune că banii i-a adunat din muncă cinstită. A lucrat în Germania la un parc de distracţii, împreună cu soţia sa.

„Ce bani au fost în seiful ăla, a fost puţin. Eu plătesc un milion la persoana care va aduce persoana care mi-a spart casa”, a anunțat bărbatul pe o rețea socială.

Vasile Anton Blijenberg, din Mediaş, a sunat la 112 dimineaţă la ora 3 şi 10 minute şi a reclamat că hoții i-au spart hoţii.

„Când am venit acasă, am găsit casa vraiște”, a povestit el.

Bărbatul le-a spus anchetatorilor că spărgătorii i-au furat un seif în care avea un milion de euro, bijuterii şi acte importante.

„Sunt din muncă câştigată cinstit. Nu e nimic ilegal. Totul este din munca legală. Lucrez in Germania”, a declarat el pentru Antena 3 CNN.

Medieşeanul a făcut şi o postare pe reţelele de socializare în care susţine că oferă recompensă mai ales pentru actele şi inelul din seif.

„N-o să te salveze nimeni. Deci, eu mai plătesc un milion să te caute şi în gaură de şarpe”, a mai zis el pe Facebook.

Poliţiştii fac cercetări în acest caz.

Pe reţelele sociale, bărbatul are postări în care este îmbrăcat în uniforma armatei Ucrainei. Dar şi provocări pe TikTok, monetizate prin PayPal. Într-una dintre ele escaladează până la jumătatea unui bloc intrând pe balcon.

Anchetatorii iau în calcul toate ipotezele, inclusiv ca seiful să fi fost gol, iar jaful să fie doar o înscenare pusă la cale chiar de către medieşean.

Potrivit unor surse, Vasile Anton Blijenberg este un individ cunoscut cu antecedente penale, cu un cazier bogat pentru furt, tănuirire și nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Bărbatul a făcut închisoare în Italia şi Olanda.