Un bărbat din Mediaş a sunat la 112 să reclame că i-a fost furat seiful în care avea 1 milion de euro, 700 de grame de aur şi bijuterii

Un bărbat care locuieşte în Mediaş a sunat la 112, în noaptea de joi spre vineri, ca să reclame că autori necunoscuți ar fi pătruns în locuința sa, de unde ar fi sustras un seif. Conform IPJ Sibiu, apelantul a declarat că în interiorul seifului se aflau 1 milion de euro, 700 de grame de aur şi alte bijuterii.

O echipă complexă de polițiști, coordonați de șeful Serviciului de Investigații Criminale, s-a deplasat la fața locului, în vederea efectuării activităţilor specifice de cercetare.

Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, persoana vătămată este cunoscută cu antecedente penale, având un cazier judiciar consistent pentru infracțiuni de furt, tăinuire, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte fapte penale. Ar fi ispăşit o condamnare în Italia, pentru tâlhărie.