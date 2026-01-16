China a renunțat complet la cumpărarea de electricitate din Rusia, deși are contract până în 2037

Foto: Getty Images

China a oprit complet importurile de energie electrică din Rusia de la începutul anului 2026 și nu achiziționează nici măcar volumul minim stipulat contractual de aproximativ 12 MW, au declarat, pentru Kommersant, citat de Moscow Times, surse familiarizate cu situația. Acestea au adăugat că este puțin probabil ca exporturile de energie electrică către țară să se reia în acest an, deoarece prețul de export al livrărilor a depășit prețurile interne ale energiei electrice din China, în ianuarie. Acest lucru a făcut ca achizițiile ulterioare să fie neprofitabile pentru regimul de la Beijing.

Inter RAO a exportat surplusul de energie electrică din Extremul Orient către China. Contractul de furnizare a fost semnat cu Corporația de Rețea de Stat din China în 2012 și este valabil până în 2037.

Se presupunea că aproximativ 100 de miliarde de kWh, sau aproximativ 4 miliarde de kWh pe an, vor fi furnizate Chinei pe întreaga perioadă. Formula prețului energiei electrice stabilită prin contract este necunoscută. Aceasta poate fi legată de prețul unic (capacitate plus energie electrică) stabilit în Extremul Orient rus și poate lua în considerare și tariful de transport al energiei electrice către linia de transport transfrontalieră Amur-Heihe și marja Inter RAO. Importatorii chinezi vând apoi energia electrică consumatorilor lor la prețuri de vânzare cu amănuntul.

Prețurile energiei electrice din China rămân practic neschimbate, în prezent în jur de 350 de yuani pe MWh (aproximativ 3.900 de ruble pe MWh). Între timp, în Orientul Îndepărtat, prețul unic pentru energie electrică ar putea ajunge la aproximativ 4.300 de ruble pe MWh până la sfârșitul lunii ianuarie, o creștere de 42% față de începutul anului trecut.

Inter RAO a declarat că contractul de export cu China rămâne în vigoare și că Rusia nu are în plan să îl rezilieze. „Partea chineză, cu care suntem în comunicare constantă, nu și-a exprimat nici ea interesul de a rezilia contractul”, a menționat compania. De asemenea, au adăugat că consumul de energie electrică în sistemul energetic din Orientul Îndepărtat crește într-un ritm accelerat și că există o lipsă de producție, ceea ce a dus la o reducere a capacității de export.

Ministerul energiei rus a transmis că exporturile de energie electrică din Rusia către China ar putea fi reluate după primirea unei solicitări corespunzătoare din partea Chinei și atingerea unor termeni de cooperare reciproc avantajoși.

Potrivit lui Serghei Rojenko de la Kept, capacitatea instalată a rețelei electrice a Chinei este de aproximativ 100 de ori mai mare decât cea a Rusiei în Orientul Îndepărtat, astfel încât volumele furnizate au rămas mici în comparație cu producția internă a Chinei. „Din punct de vedere al echilibrului, rețeaua electrică chineză poate înlocui aceste volume”, a concluzionat analistul.