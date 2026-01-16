Singura fabrică de avioane militare din România s-ar putea închide. Miruță: "La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un şmecher"

Modernizarea IAR-99 Şoim este vitală pentru ca 60–70% din instruirea viitorilor piloţi de F-16. FOTO: Inquam Photos/George Calin

Cu un război la graniţă, fabrica de avioane de la Craiova poate rămâne fără fonduri. O spune chiar noul ministru al Apărării care a notificat instituţia, după întârzierea de cinci ani în ceea ce ce priveşte livrarea noului IAR Şoim. Acesta este un avion de antrenament al piloţilor români care urma să fie modernizat. Ministerul Apărtării a plătit în avans, iar acum îşi vrea banii înapoi. Datoriile fabricii o pot acum închide definitiv.

La cinci ani de la semnarea contractului pentru modernizarea a 10 aeronave IAR-99 Standard la configuraţia IAR-99 Şoim, Armata nu a primit niciun avion operaţional, deşi toate aparatele ar fi trebuit să fie livrate din 2024. Programul, în valoare de circa 275 de milioane de lei fără TVA, era considerat esenţial pentru pregătirea avansată a piloţilor români înainte de trecerea pe F-16 şi pentru păstrarea unei capabilităţi de sprijin aerian apropiat.

Armata nu a primit niciun avion operaţional

Radu Miruţă, ministrul Apărării, a precizat pentru Antena 3 CNN, că instituția pe care o conduce a notificat Avioane Craiova cu privire la garanția de milioane de lei:

“La situaţia de la Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un şmecher. Prostul este Avioane Craiova! Smecherul...mediul privat care a simţit o vulnerabilitate si a beneficiat de prostie. Mediul privat implică un spectru mai larg.

A fost contractul făcut acum 5 ani. Ministerul Apararii a dat un avans: te ajut să începi să îmi pregăteşti avioanele. A avut întârzieri în livrare până acum 3 ani. A expirat termenul.

Ce a făcut Ministerul Apărării este că a notificat Avioane Craiova că vor executa garanția. Ceea ce pentru Avioane Craiova poate să însemne stingerea luminii”.

Pe lângă returnarea avansului, compania de stat se confruntă cu perspectiva unor penalităţi contractuale care pot ajunge până la 30 de milioane de euro pentru nerespectarea termenelor de livrare.

Modernizarea IAR-99 Şoim este vitală pentru ca 60–70% din instruirea viitorilor piloţi de F-16 să se poată face în ţară, pe aeronave româneşti, reducând costurile şi dependenţa de baze de antrenament externe. Cu război la graniţă şi cu un ritm accelerat de achiziţii de avioane F-16 şi F-35, eşecul programului de la Craiova nu este doar un eşec industrial, ci şi un risc de securitate.

Ce spune directorul fabricii

La doar câteva ore de la realizarea interviului, directorul fabricii de la Craiova, Nicu Fălcoi a dat asigurări că primele aeronave vor fi livrate curând. Recunoaşte că datoriile faţă de armată ar închide singura fabrică de avioane militare din ţară.

“Există notificarea executării acelei scrisori de garanţie. Mâine, dacă vremea ţine cu noi, facem finalul testării în zbor a avioanelor. Eu am zis că este maximum 15 februarie. E vorba de o scrisoare de garanţie de 41 de milioane de lei. Problema este la penalităţile care vor fi facturate, 10-12 milioane de euro. Ar însemna falimentul fabricii”.

Asta în condiţiile în care ţara noastră tocmai a început să primească bani de la Uniunea Europeană pentru programele militare, așa cum a explicat Radu Miruţă, ministrul Apărării:

“Am primit a doua cea mai mare alocare europeană la nivel european: 16,7 miliarde de euro dintre care 11,4 miliarde de euro, pentru aparare. Diferența este pentru situații de urgență și transporturi. Maşină de luptă a infanteriei, arma de asalt, înzestrare pe zona navală, apărare antiaeriană, tehnologie de cyber security, drone”.

Pentru guvern, SAFE este prezentat ca un mijloc de a finanţa oricum necesara reînarmare şi infrastructura strategică, dar cu presiune mai mică pe bugetul anual. Pentru industrie, aceste sume pot însemna contracte mari pentru companiile româneşti de apărare, dacă proiectele sunt structurate astfel încât să includă producţie şi mentenanţă în ţară.