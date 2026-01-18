INS: Producţia de gaze a scăzut cu 1% în primele 11 luni din 2025. Importurile s-au majorat cu 70,9%

În intervalul ianuarie-noiembrie 2025, producția a ajuns la 6,843 milioane tone echivalent petrol. sursa foto: Getty

Producția de gaze naturale utilizabile a României a înregistrat o scădere de 1% în primele 11 luni din 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică.

În intervalul ianuarie-noiembrie 2025, producția a ajuns la 6,843 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 68.600 tep mai puțin față de perioada similară din 2024, relatează Agerpres.

În contrast cu evoluția producției interne, importurile de gaze naturale au crescut semnificativ. În primele 11 luni din 2025, cantitatea de gaze importată a fost cu 70,9% mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent, ceea ce înseamnă un plus de aproximativ 1,2 milioane tep. Astfel, importurile au urcat până la aproape 2,88 milioane tep.

Pe termen mediu, autoritățile estimează o revenire treptată a producției interne. Potrivit prognozelor realizate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, producția de gaze naturale ar urma să crească până în 2027 cu un ritm mediu anual de 1,7%.

În cea mai recentă prognoză a echilibrului energetic, pentru anul 2025 este estimată o producție de 7,79 milioane tep, în creștere cu 1,5%. Pentru 2026, nivelul ar urma să ajungă la 7,907 milioane tep, tot un avans de 1,5%, iar în 2027 producția este prognozată la 8,176 milioane tep, ceea ce ar însemna o creștere de 3,4%.

În ceea ce privește importurile, Comisia anticipează o tendință de reducere în anii următori, mai ales spre orizontul anului 2027, când scăderea ar putea ajunge la 6%. Această evoluție este corelată cu creșterea producției interne, odată cu intrarea în exploatare a unor noi capacități, dar și cu menținerea tranzitului de gaze către piețele externe.

Conform estimărilor CNSP, importurile de gaze naturale ar urma să se situeze la 2,211 milioane tep în 2025, în scădere cu 7,6%, la 2,150 milioane tep în 2026, minus 2,7%, și la 2,022 milioane tep în 2027, ceea ce ar reprezenta un recul de 6%.