Cum sa reciclezi corect electrocasnice

Plumb, mercur, cadmiu, clor, furani, dioxine - sunt doar cateva din substantele toxice la care expun astfel aerul, solul si panza freatica. Cu o rata de reciclare mult sub media europeana, nu este deci de mirare ca ne confruntam cu tot mai multe cazuri de cancer, diabet, afectiuni pulmonare si ale sistemului nervos. Din fericire, putem schimba aceasta situatie.

De ce este important sa reciclam cu totii electrocasnicele

Din cauza materialelor din care sunt confectionate, electrocasnicele sunt de 10 ori mai poluante decat deseurile menajere. Contin substante toxice nocive organismului uman care ajung in apa, sol si aer. Indiferent in ce zona a orasului sunt aruncate isi fac drum, in timp, in apa ta de baut si alimentele pe care le consumi.

Nu conteaza daca locuiesti la oras sau la tara, atat timp cat continuam sa aruncam baterii de unica folosinta si telefoane uzate pe unde apucam, toxinele din ele ne afecteaza pe toti. Este vorba despre substante precum:

mercurul - prezent in baterii, becurile economice atat de populare acum, ecrane LCD, relee, intrerupatoare etc. Ori de cate ori arunci, in loc sa reciclezi, un astfel de produs, expui intreaga populatie si propria familie la o substanta care ataca sistemul nervos si rinichii.

PVC - contine clor si este bogat in substante numite furani si dioxine, care provoaca cancer, tulburari hormonale, slabirea sistemului imunitar, afectiuni ale plamanilor, diabet etc. sunt afectiuni a caror incidenta este intr-o crestere constanta in ultimii ani, o data cu dezvoltarea tehnologiei si debarasarea incorecta de dispozitive vechi.

freon (HFC, CFC, HCFC) - prezent in aparatele frigorifice, cu efect direct asupra stratului de ozon si incalzirii climatice.

Si exemplele pot continua. Este greu de crezut, atunci cand tii in mana o baterie AA, micuta si aparent inofensiva, ca poate face atat rau. Singura, nu poate. Dar daca te gandesti ca romanii arunca anual la gunoi 50 milioane de astfel de baterii, care contin mercur, imaginea se schimba.

Inlocuirea electrocasnicelor vechi - moft sau necesitate

In functie de categoria de produse de care vorbim, inlocuirea periodica a electrocasnicelor cu modele noi poate ajuta mediul inconjurator, mai ales daca aparatul uzat este reciclat, donat sau dat la schimb. Este cazul centralelor termice, al frigiderelor si congelatoarelor, televizoarelor, masinilor de spalat etc.

De exemplu, o masina de spalat rufe, produsa in ultimii doi ani, consuma cu 44% mai putina apa si cu 62% mai putina energie, decat un model din anii ‘90, iar un televizor plat are nevoie de pana la de 4-5ori mai putin curent electric, decat o varianta produsa cu 10 ani in urma, la o diagolana similara. Ca sa nu mai vorbim despre noile modele de centrale termice, care au un consum mult mai redus de gaze naturale.

Inlocuind la timp aparatele electrocasnice castigi deci in doua moduri:

protejezi mediul in care traiesti si in care vor creste copiii tai, consumand mai putine resurse

iti recuperezi usor investitia platind facturi mai mici.

In plus, noile modele iti ofera mai mult confort si usurinta in exploatare. De exemplu, c ea mai buna masina de tocat carne electrica face toata munca in locul tau si cu greu poate fi comparata cu versiunile vechi, manuale.

Ce aparate intra in categoria deseurilor electrice si electrocasnice reciclabile

Conform ROREC, Asociatia Romana pentru Reciclare , poti recicla aproape tot ce inseamna aparatura electrica si electrocasnica din locuinta si birou, care se introduce in priza, poate fi reincarcata, functioneaza cu baterii sau/si are pe exterior simbolul unui cos de gunoi taiat cu un X. Intra in aceasta categorie:

electrocasnice de bucatarie: frigidere, congelatoare si combine frigorifice, cuptoare si plite electrice, cuptoare cu microunde, mixere, blendere, procesatoare de alimente, roboti de bucatarie, rasnita de cafea, prajitor de paine etc.

aparatura sanitara si de intretinere: masini de spalat si uscat rufe, aparate de tuns, ras, ondulat, statii de calcat rufe si fiare de calcat, aspiratoare, benzi electrice alergat etc.

electronice de birou si comunicatii: telefoane, tablete, laptopuri, calculatoare desktop, imprimante, scanere, routere wifi, incarcatoare etc.

alte tipuri de aparate electronice: jocuri, mp3 playere, radiouri, televizoare, boxe etc.

Ce optiuni de reciclare ai la dispozitie

Multi ignora necesitatea reciclarii produselor electrice si electrocasnice, pentru ca inseamna un efort in plus fata de simpla aruncare la gunoi. In unele cazuri, reciclarea poate fi insa chiar mai simpla decat varianta traditionala.

Produsele de mici dimensiuni cum sunt bateriile, becurile, neoanele etc. sunt colectate in centre aflate la indemana, in scoli, supermarketuri, institutii publice etc. Trebuie doar sa intri pe hartareciclarii.ro si sa cauti locatia cea mai apropiata de adresa ta sau de traseele pe care circuli frecvent.

Dispozitivele de dimensiuni medii (aspirator, cuptor cu microunde etc.) pot fi duse personal in locatii special amenajate. Acestea sunt ceva mai putine, dar suficiente pentru a gasi unul in zona. Iar cand vine vorba despre electrocasnice mari, organizatiile care sustin acest proiect de colectare la nivel national asigura preluarea si transportul aparatului de la domiciliu. Trebuie doar sa suni la 0800 444 800 intre orele 9:00 - 17:00 si sa faci o programare.

O alta varianta este sa cumperi electrocasnice noi din magazinele care primesc la schimb aparate vechi din aceeasi categorie, oferind pentru ele o anumita suma de bani, sub forma unui voucher ( programe Buy Back sau Rabla ).

Mai poti desigur decide si sa donezi aparatura inca in stare de functionare catre ONG-uri sau familii care stii ca au nevoie de ajutor.

Ce se intampla cu dispozitivele duse la reciclat

Procesul implica impartirea aparatelor pe categorii si eliminarea, intr-o prima faza, a elementelor toxice incluse in fiecare dintre ele. Ulterior, dispozitivele sunt desfacute, manual sau automat, iar piesele componente clasificate in reutilizabile sau nereutilizabile.

