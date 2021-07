Deschidere showroom de prezentare DevoDep.ro

DevoDep Bucuresti 1 este o locatie test pentru primul showroom de prezentare DevoDep.ro. Am deschis un centru unde clientii nostri au posiblitatea de a intra in contact direct cu branduri celebre ca Epson, Asus, Brother, Canon, HP cat si cu multe alte produse de pe site-ul DevoDep.ro.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Showroom-ul va fi si un punct de ridicare a produselor comandate direct de pe Devodep.ro. Am ales Bld. Libertatii pentru deschiderea showroom-ului DevoDep.ro, deoarece este o zona foarte activa si de interes pentru afaceri, frecventata in acelasi timp si de foarte multi tineri pasionati de domeniul IT" -a declarat directorul general DevoDep.ro

In cadrul deschiderii showroom-ului DevoDep.ro va avea loc un eveniment important, expunerea in premiera nationala a modelelor CANON MAXIFY GX7040 si CANON PIXMA G640, modele ce pun in evidenta viziunea CANON pentru tehnologia viitorului.

DevoDep.ro este activa si in zona retelelor de socializare interactionand pe Facebook si Instagram cu clientii sai, dezvaluindu-le acestora secretele minunatelor produse IT, pe care le poate furniza.



Toti fanii de pe Facebook si Instagram au sansa de a primi in viitorul apropiat vouchere promotionale si premii atractive.

Toti vizitatorii care vor trece pragul showroom-ului DevoDep.ro in data de 13.07.2021 se vor putea inscrie la tombola evenimentului unde vor avea sansa sa castige unul din pachetele promotionale ASUS sau EPSON.

www.DevoDep.ro este un site de comert online destinat produselor IT, Electronice si Electrocasnice dezvoltat de compania E Innovation Dev SRL din Bucuresti.

