Merz îi atacă dur pe Putin și Trump înainte de negocierile de la Berlin: Putin acționează ca Hitler, epoca „Pax Americana” s-a încheiat

Friedrich Merz a făcut declarații dure la adresa lui Trump și Putin, înainte de negocierile de la Berlin. Foto: Getty Images

Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat, sâmbătă, că Vladimir Putin „nu se va opri” şi că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la graniţele acesteia, la fel cum nici Hitler nu s-a oprit după acordul de la Munchen din anul 1938 prin care a obținut anihilarea de facto a Cehoslovaciei și a anexarea teritoriului sudeților.

„Ştim acest lucru din 2022: acesta este un război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi împotriva Europei. Iar dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri, la fel cum în 1938 sudeţii nu au fost de ajuns pentru Hitler. Putin nu se opreşte. Şi oricine nu crede asta ar trebui să analizeze cu atenţie strategiile sale, documentele sale, discursurile sale, apariţiile sale publice”, a declarat Merz, într-un discurs susținut chiar la Munchen.

„Este vorba aici despre o schimbare fundamentală a frontierelor în Europa, despre restaurarea fostei Uniuni Sovietice în interiorul vechilor sale graniţe, cu o ameninţare gravă, inclusiv una militară, pentru ţările care au făcut odinioară parte din acel imperiu”, mai spune cancelarul german.

El a insistat cu paralela pe care a făcut-o cu acordul semnat la Conferinţa de la Munchen în septembrie 1938 între Germania, Italia, Regatul Unit şi Franţa, prin care regiunea sudetă din Cehoslovacia a fost cedată Germaniei. În ciuda acelei concesii, în martie 1939, Hitler a încălcat acordul şi a ocupat întreaga Cehoslovacie, iar pe 1 septembrie în acelaşi an a invadat Polonia, declanşând Al Doilea Război Mondial.

„Acesta este de fapt modelul pe care ar fi trebuit să-l vedem în 2014”, când Rusia a anexat Crimeea şi a început să sprijine militar pro-ruşii din Donbas, a continuat Merz.

Prin urmare, a susţinut el, cea mai importantă prioritate în politica externă şi de securitate este recunoaşterea acestei realităţi, garantarea unui ajutor continuu pentru Ucraina şi conectarea tuturor acestor lucruri cu unitatea Europei, inclusiv a Regatului Unit.

„Trebuie să încercăm să menţinem NATO şi alianţa occidentală cât mai mult timp posibil, dar în acelaşi timp să investim în propriile noastre capacităţi de apărare, astfel încât descurajarea să funcţioneze din nou. Şi să nu spună nimeni că acesta este un concept depăşit sau învechit”, a declarat Friedrich Merz.

„Deceniile de Pax Americana s-au încheiat în mare măsură”

Toate acestea, a continuat el, se produc în contextul unei „deplasări aproape tectonice a centrelor de putere politică şi economică” în lume, care pune în joc libertatea, pacea, statul de drept, democraţia, liberalismul şi societăţile noastre deschise.

Deceniile de „Pax Americana” pentru Europa „s-au terminat în mare măsură”, mai crede cancelarul german. „Aceasta nu mai există aşa cum noi o ştiam. Şi nicio nostalgie nu ajută (...) Asta este: americanii acum îşi apără propriile interese într-un mod foarte, foarte dur. Şi asta nu poate să însemne altceva decât faptul că noi la rândul nostru trebuie să ne apărăm acum interesele”, a insistat Friedrich Merz, care anterior a catalogat drept „inacceptabile” unele dintre criticile aduse Uniunii Europene în noua strategie de securitate naţională a SUA.

În acest document, administrația Trump critică brutal și ideologic deciziile de politică ale Uniunii Europene. Trump susține că Europa se află „în declin economic și civilizațional” și că politicile sale de imigrație vor duce la prăbușire. Critică, de asemenea, și așa-zisa „cenzură” din Europa și așteptările „nerealiste” față de războiul din Ucraina.

„O majoritate dintre europeni doresc pacea, dar această dorinţă nu se traduce în politici, în mare măsură din cauza subminării proceselor democratice de către aceste guverne”, mai susține în mod fals administraţia americană.

Putin susține și el că aliații europeni cer lucruri „absolut inacceptabile” pentru statul agresor și acuză în mod fals că europenii vor să „blocheze procesul de pace inițiat de Trump”.

„Noi nu dorim război cu Europa, dar dacă Europa îl doreşte şi începe, atunci suntem gata chiar acum. Aici nu trebuie să existe nicio îndoială”, a amenințat dictatorul rus, în urmă cu două săptămâni.

Volodimir Zelenski: „Avem o șansă reală să facem pace. Vom discuta mult la Berlin”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a publicat un nou mesaj video pe rețeaua Telegram în care pare optimist că va ajunge la un acord de pace favorabil Ucrainei, alături de liderii europeni și de reprezentanții lui Trump. Liderul de la Kiev spune că există o „șansă semnificativă pentru pace” și că echipa ucraineană lucrează să se asigure că „pacea pentru Ucraina va fi demnă”.

„Ne pregătim de întâlniri cu reprezentanții americani și cu prietenii noștri europeni în zilele următoare. Vor fi multe evenimente la Berlin.

Vom avea un raport al lui Rustem Umerov și al echipei noastre de negociere legat de contactele care au avut deja loc. Generalul Gnatov și reprezentanții sectorului de apărare și securitate din Ucraina vor lucra la detaliile garanțiilor de securitate pentru Ucraina și pentru ucraineni. În același timp, oficialii guvernului ucrainean discută cu America și cu Europa despre reconstrucția reală a Ucrainei și dezvoltarea ei după război.

Cel mai important, voi avea întâlniri cu reprezentanții președintelui Trump și cu ceilalți parteneri europeni și cu mulți alți lideri. Vom discuta despre fundația păcii - despre un acord politic pentru încetarea războiului. Șansa noastră este semnificativă de acum. Asta e important pentru fiecare dintre orașele noastre, important pentru fiecare comunitate ucraineană. Lucrăm ca să ne asigurăm că pacea pentru Ucraina va fi demnă.

Să garantăm mai înainte de toate că Rusia nu se va mai întoarce în Ucraina și cu a treia invazie. Mulțumim tuturor partenerilor care ne ajută, care ajută Ucraina, și vom lucre la fel de activ și de constructiv posibil cu toți cei care vor cu adevărat un acord normal, în aceste zile, la Berlin”.