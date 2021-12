Energia solară este răspunsul pentru un viitor curat

Energia solară este o resursă regenerabilă, fără emisii de carbon, disponibilă în cea mai mare parte a regiunilor geografice locuite, cu un potențial enorm de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Orice piață sau propunere de politică pentru a aborda schimbările climatice ar trebui să includă dezvoltarea semnificativă a tehnologiilor solare și a altor tehnologii de energie curată pentru a alimenta un viitor nu doar mai curat ci și mai accesibil din punct de vedere economic.

Ultimele câteva decenii au fost cu adevărat un dezastru pentru mediul înconjurător deoarece nivelul de poluare a crescut într-un mod alarmant de la an la an. Totuși, adevărul este că în ultimii 150 de ani, oamenii s-au bazat foarte mult pe cărbune, petrol și pe alți combustibili fosili pentru a alimenta orice înseamnă dispozitiv care are nevoie de energie electrică, de la becuri și până la cele mai complexe mașini din fabrici. Combustibilii fosili sunt încorporați în aproape tot ceea ce facem și, că urmare, gazele cu efect de seră eliberate din arderea acelor combustibili au atins niveluri istorice ridicate. Inclusiv în momentul în care pornim motorul la autoturismul pe care îl folosim în viață de zi cu zi, poluăm. Mai mult sau mai puțin, fiecare dintre noi în parte este responsabil pentru nivelul ridicat de poluare din ziua de astăzi.

Din fericire, în ceea ce privește industria auto, se observa pe zi ce trece un număr din ce în ce mai mare de mașini electrice care nu mai eliberează noxe în atmosferă în momentul în care sunt conduse.

Pentru a ajuta la dezvoltarea unei politici publice inteligente în jurul energiei solare, multe organizații au efectuat sau sponsorizat studii cu privire la eficientizarea procesului de trecere la utilizarea de energie verde, astfel încât să se poată scădea nivelul de poluare la nivel global.

În orice discuție despre schimbările climatice, energia regenerabilă se află în fruntea listei de schimbări pe care lumea le poate implementa, lucru care s-a început deja în foarte multe zone ale lumii, pentru a preveni cele mai grave efecte ale creșterii temperaturilor. Acest lucru se datorează faptului că sursele de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară sau eoliană, nu emit dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră care contribuie la încălzirea globală.

Energia curată are mult mai multe de recomandat decât să fie doar „verde”. Sectorul acesta care este într-o creștere de ceva ani, creează locuri de muncă, face rețelele electrice mai rezistente, extinde accesul la energie în țările în curs de dezvoltare și ajută la scăderea facturilor la energie. Toți acești factori au contribuit la o renaștere a energiei regenerabile în ultimii ani, energia solară cât și cea eoliană fiind primele în top.

Într-o măsură mai mică sau mai mare, putem de asemenea fiecare dintre noi în parte, să facem ceva, dincolo de măsurile și programele guvernamentale.

De exemplu, cei care locuiesc la casă, pot opta pentru instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice solare, prin intermediul cărora își pot raci sau încălzi locuință și obține apa caldă menajeră. Dacă în trecut această tehnologie nu dispunea de performanța necesară că în ziua de astăzi dar și preturile erau extrem de ridicate, în prezent, cu o investiție inteligentă într-un sistem de panouri solare, puteți nu doar ajuta la salvarea mediului înconjurător, ci și la scăderea facturilor la energie electrică, scădere care poate ajunge chiar și la zero.

Pe măsură ce gazele cu efect de seră ajung în atmosferă căldura este reținută de acestea și pământul nu se mai răcește cum o făcea în mod normal, iar temperaturile medii la suprafață cresc. Încălzirea globală este un simptom al schimbărilor climatice, iar oamenii de știință preferă acum să descrie schimbările complexe care afectează vremea și sistemele climatice ale planetei noastre. Schimbările climatice cuprind nu numai creșterea temperaturilor medii, ci și evenimente meteorologice extreme, schimbarea populațiilor și habitatelor sălbatice, creșterea mărilor și o serie de alte efecte.

Daca fiecare persoană în parte acționează în limita posibilităților pe lângă diversele programe guvernamentale pe care fiecare țară le implementează, cu siguranță generațiile viitoare se vor putea bucura de un aer mult mai curat.

