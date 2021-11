Gresia stil parchet - unde și cum o integrați pentru un efect wow

Pardoseala din interioare poate fi cea care dă o notă interesantă încăperilor sau dimpotrivă. Nu trebuie să fiți experți în ale designului interior să vă dați seama că pardoseala creează și un efect optic deosebit. În alegerea pe care o veți face trebuie să țineți cont de aspectele funcționale și mai apoi de cele stilistice. Gresia tip parchet poate fi o variantă bună, iar cei de la Imperial White vin cu modele din moda dictată de spanioli.

Pardoseala are stil cu gresia stil parchet

Să nu credeți că gresie stil parchet este lipsită de opțiuni cromatice. O puteți alege pentru băi, bucătării, poate chiar în living sau dormitoare - italienii spre exemplu au casele cu pardoseală de tip gresie în mai toate încăperile casei.

De ce ați face asta? Pentru că are un impact cromatic aparte, un aspect unic, atrage privirile și este ușor de întreținut, curățat și cu rezistență sporită în timp. În comparație cu plăcile de parchet ce pot fi mai ușor afectate de umezeală sau alți factori de mediu, gresia are un mare plus la capitolul rezistență.

Veți regăsi la Imperial-white.ro variantă de gresie stil parchet de calitate și brand spaniol. Știm despre Spania că este una din țările ce dictează efectiv moda în materie de plăci ceramice și nu numai. Imperial White își expune materialele de construcție de calitate premium în showroom-ul său din Craiova. Însă comenzile pot fi plasate și online.

În nuanțe de maro sau natural, plăci de 30x120 sau 20x120 veți putea comanda de aici plăcile de gresie tip parchet. Cu prețuri atractive ca fiind unul din avantajele sale ca furnizor, are în spate strategia câștigătoare - este importator direct, ceea ce permite a fi cu un stoc mereu pregătit pentru doritori, exclude costurile legate de intermediari și ține în permanență legătura cu producătorii. Astfel ține și pasul cu moda lor și aduce pentru public soluții elegante și rentabile în materie de pardoseală - parchet, plăci ceramice sau alte materiale de construcție.

Când este gresia o alegere potrivită

Suntem obișnuiți mai degrabă cu gresie în holuri, băi și bucătării, căci astfel de spații sunt mai puțin ventilate sau umiditatea este oricum foarte mare și constant prezentă. Gresia are avantajul rezistenței în aceste condiții. Însă specialiștii în decoruri interioare nu exclud ca gresia și mai ales cea tip parchet să fie o alegere atractivă pentru alte încăperi de asemenea.

Gresia dacă imită diverse materiale, cum este și fibra lemnului, are toate șansele să creeze o notă caldă în încăpere, așa cum este specific căminelor. Vă puteți juca în tonuri de culoare astfel încât să creați armonie între pardoseală și stilul de amenajare. Spre exemplu, gresia care imită piatra naturală sau cimentul poate fi cea potrivită în case amenajate în stil industrial.

Gresia stil parchet este ideală și în casele în care încălzirea este sub pardoseală. Când vă hotărâți, Imperial White vă inspiră cu alegeri de top.

Contact:

[email protected]

Showroom: Strada Popoveni nr. 2A Craiova, Dolj

