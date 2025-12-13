O bunică a fost condamnată după ce a postat pe Facebook imagini de la nașterea nepotului. Chiar fiica ei a dat-o în judecată

Femeia a postat patru fotografii realizate în sala de nașteri. Foto: Getty Images

O bunică din insula daneză Funen a fost condamnată pentru încălcarea intimității, după ce a publicat pe Facebook imagini cu fiica ei în timpul nașterii. Femeia a filmat și fotografiat momentul și a decis ulterior să publice imaginile pe rețelele sociale. Acesta a fost și motivul pentru care chiar fiica ei a decis să o reclame la poliție, potrivit fyens.dk.

Potrivit legislației daneze, reprezintă infracțiune fotografierea și distribuirea imaginilor intime ale unei persoane fără permisiune, chiar și atunci când persoana fotografiată îți este rudă.

Documentele instanței obținute de presa locală arată că în luna noiembrie, tribunalul din Odense a găsit-o vinovată pe bunica în vârstă de 50 de ani, într-un caz considerat „neobișnuit”.

Patru fotografii publicate pe Facebook

În toamna anului 2024, femeia a postat patru fotografii realizate în sala de nașteri, în care apărea abdomenul fiicei în travaliu și bebelușul imediat după naștere. Mesajul care însoțea postarea era scurt: „Primul meu nepot”.

Deși trecuseră câțiva ani de la eveniment, copilul fiind deja la scoală, fiica deranjată pentru că nu a fost consultată în ceea ce privește publicarea imaginilor a depus plângere penală și a cerut ștergerea postărilor.

Fotografiile au fost înlăturate, însă imediat ce bunica a aflat că va fi trimisă în instanță, le-a repostat cu câteva zile înainte de termenul de judecată.

Condamnată, dar cu suspendare

Bunica nici măcar nu s-a prezentat la proces, însă instanța a continuat în lipsa ei, aceasta fiind condamnată la 14 zile de închisoare cu suspendare.

Judecătorul a subliniat că publicarea repetată a fotografiilor, chiar după citarea în instanță, cântărește în defavoarea femeii.

Pe lângă sentință, bunica a fost obligată să șteargă imaginile din nou și să-i plătească fiicei daune morale în valoare de 10.000 de coroane daneze, aproximativ 1.300 de euro, deși tânăra ceruse dublu.

Conform presei daneze, femeia nu a atacat decizia.