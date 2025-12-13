Un buldozer al unei primării care arunca ilegal deșeuri pe un câmp, confiscat în premieră cu ajutorul unei drone a Gărzii de Mediu

<1 minut de citit Publicat la 13:14 13 Dec 2025 Modificat la 13:31 13 Dec 2025

Imagine din dronă cu buldozerul care arunca ilega deșeuri în câmp. Sursa foto: Diana Buzoianu/Facebook

Garda de Mediu a utilizat în premieră o dronă, cu ajutorul căreia a fost confiscat un buldozer folosit la aruncarea ilegală a deșeurilor pe un câmp în județul Bihor, a anunțat joi ministra Mediului, Diana Buzoianu.

„Primăria Ciumeghiu (județul Bihor - n.r.) avea închiriat un buldozer care apoi a fost folosit să gestioneze ilegal deșeuri din materiale plastice, textile și vegetale, în proximitatea unui drum agricol din zonă. În mod normal, acele deșeuri trebuiau sortate, aruncate, reciclate, nu împinse dintr-o parte în alta”, a precizat Diana Buzoianu, într-o postare publicată pe Facebook.

Conform ministrei Mediului, „vorbim de depozitări masive de deșeuri, pe o suprafață de aproximativ 2 hectare”.

Ca urmare a celor constatate, buldozerul a fost confiscat, iar Primăria Ciumeghiu a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 70.000 lei.

„Totodată, în sarcina UAT Ciumeghiu a fost impusă măsura salubrizării zonei în care a fost descoperită depozitarea clandestină a deșeurilor. Felicit reprezentanții Gărzii de Mediu pentru această acțiune și pentru că au început deja să folosească dronele pentru a identifica infracțiunile sau contravențiile de mediu”, a spus Diana Buzoianu.