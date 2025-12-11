Guvernul prelungește facilităţile de transport pentru pensionari și alte categorii sociale. Noul termen prevăzut de OUG

Facilitățile de transport au fost prelungite până la 31 decembrie 2026. FOTO: Hepta

Guvernul a prelungit, joi, prin ordonanţă de urgenţă, până la 31 decembrie 2026, termenele pentru facilităţile de transport pentru veteranii de război, văduvele de război şi pensionari, prevăzute de legile speciale în domeniu, potrivit Agerpres.

Ordonanța de urgență prevede ca facilităţile să fie acordate în continuare pentru aceste categorii ca şi până acum, pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie, pe întreaga durată a anului 2026

"Având în vedere că aceste facilităţi de transport nu au fost integrate până în prezent în cardurile de sănătate ale beneficiarilor, nu toţi deţinând un astfel de card, şi ţinând cont de faptul că utilizarea cardului de sănătate încetează odată cu emiterea cărţii electronice de identitate, OUG prevede ca facilităţile să fie acordate în continuare ca şi până acum, pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie, pe întreaga durată a anului 2026", se arată într-un comunicat al Executivului.

Măsura asigură continuitatea facilităţilor de transport pentru beneficiarii legilor speciale şi previne întreruperea acordării drepturilor existente, precizează sursa citată.

Decizia a fost luată în contextul în care Guvernul Bolojan pregătește ordonanța trenuleț care prevede înghețarea pensiilor și salariilor pentru anul 2026.

În luna noiembrie, Sorin Grindeanu a declarat că a solicitat să primească informații legate de cât s-a colectat în contul CASS de la mame, veterani de război, foști deținuți politici și personal monahal, în septembrie şi octombrie, după aplicarea prevederilor din primul pachet de austeritate.

PSD a depus în Parlament două proiecte de lege pentru exceptarea de la plata CASS a părinților aflați în concediu de creștere a copilului și a veteranilor.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a spus la momentul respectiv că, în cazul veteranilor de război și al văduvelor acestora, efectul colectări la buget este de 11.300 de lei pe lună.

"Pentru veteranii de război, mai sunt 411 și încă 7 văduve, oameni cu mult peste 80 de ani, iar impactul bugetar e de 11.300 de lei pe lună. Deci nu e un impact care ne rezolvă nouă deficitul.Am spus mereu că e o aberație", a arătat Budăi.