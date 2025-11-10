Grindeanu: Am cerut cât s-a colectat CASS pentru mame, veterani, deţinuţi politici. Dacă efectul e minim, trebuie îndreptat

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a solicitat să primească informații legate de cât s-a colectat în contul CASS de la mame, veterani de război, foști deținuți politici și personal monahal, în septembrie şi octombrie, după aplicarea prevederilor din primul pachet de austeritate.

Grindeanu a subliniat că speră capete de urgență informațiile solicitate.

"Dacă am făcut lucrurile astea doar pentru a arăta că suntem intransigenți şi că nu renunțăm la nimic, pentru că așa vrem noi, dar de fapt efectul de colectare e unul minim, înseamnă că trebuie să îndreptăm acele lucruri", a avertizat el.

Șeful PSD a menționat că a citit un material de presă în care se spunea că "pe 'celebrul' CASS pentru mame s-au colectat în luna septembrie 130.000 de lei, adică 25.000 de euro".

"Atunci (...) se dovedește că ceea ce a propus guvernul, ca măsuri în primul pachet, nu şi-a atins ținta, ba mai mult, a făcut nedreptăți şi inechități", a conchis el.

PSD a depus proiecte pentru exceptarea mamelor și a veteranilor de război de la plata CASS

Luna trecută, PSD a depus în Parlament două proiecte de lege pentru exceptarea de la plata CASS a părinților aflați în concediu de creștere a copilului și a veteranilor.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a spus la momentul respectiv că, în cazul veteranilor de război și al văduvelor acestora, efectul colectări la buget este de 11.300 de lei pe lună.

"Pentru veteranii de război, mai sunt 411 și încă 7 văduve, oameni cu mult peste 80 de ani, iar impactul bugetar e de 11.300 de lei pe lună. Deci nu e un impact care ne rezolvă nouă deficitul.Am spus mereu că e o aberație", a arătat Budăi.