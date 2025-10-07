PSD şi PNL se ceartă pe eliminarea CASS pentru mame și veterani. „Nu a existat un consens, e o aberație”

Potrivit CASS, în prezent aproape 10 milioane de români plătesc contribuția pentru sănătate. Foto: Agerpres

Este scandal în Coaliția de guvernare, după ce PSD a depus în Parlament două legi pentru exceptarea de la plata CASS a părinților aflați în concediu de creștere a copilului și a veteranilor. În timp ce senatorul PNL Daniel Fenechiu a susținut, la Antena 3 CNN, că partenerii de coaliție au fost luați prin surprindere și că a existat un consens pentru plata acestui impozit, deputatul PSD Marius Budăi a precizat că social-democrații au spus întotdeauna că măsura este „o aberație”. Mai mult, fostul ministru al Muncii a explicat că, în cazul veteranilor de război și al văduvelor acestora, economia la buget este de 11.300 de lei pe lună.

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a spus că a fost luat prin surprindere de legile inițiate de PSD, după ce în Coaliție a fost atins un consens în ceea ce privește impozitarea cu CASS a mai multor categorii sociale, între care și părinții aflați în concediu de creștere a copilului și veteranii de război.

„Lucrurile sunt foarte simple. Apariția acestor două proiecte, fără discuție, a generat o dezbatere în interiorul grupului PNL. În urmă cu o lună și un pic am venit cu măsuri legislative prin care am reglementat o situație, măsuri aprobate în Coaliție, o angajare de răspundere, și ne-am trezit cu proiectul semnat de colegii de la PSD, despre care nu am știut.

Ne-am trezit pur și simplu cu proiectul pe agenda Senatului. Am luat legătura cu domnul Bolojan, l-am informat în legătură cu proiectul și cu stadiu proiectului. (...)

A avut loc o ședință a grupului parlamentar, o ședință uzuală. Preșdintele partidului a venit la Senat, ne-a spus cât se poate de clar că măsura a fost dictată din rațiuni financiare, că a fost luată în Coalție prin consens și că din punctul ăsta de vedere e o problemă de conștiință, nu ne impune, dar opinia lui este că trebuie să fim consecvenți, iar dacă în Coaliție s-a decis ceva trebuie respectat”, a spus Fenechiu la Antena 3 CNN.

Senatorul liberal a fost contrazis de colegul său de coaliție, deputatul PSD Marius Budăi.

„Vreau să spun adevărul așa cum se poate verifica. Nu a existat consens. Este fals. Dacă ar fi existat consens, sunt și amendamente depuse de PSD la legea asumării, care au fost respinse, sunt luări de cuvânt în plen la momentul asumării din partea PSD, unde am rugat Coaliția să fie consens și să avem acele exceptări.

Pentru veteranii de război, mai sunt 411 și încă 7 văduve, oameni cu mult peste 80 de ani, impactul bugetar e de 11.300 de lei pe lună. Deci nu e un impact care ne rezvolă nouă deficitul. Nu a fost consens. Am spus mereu că e o aberație. Ce era să facem? Am depus acest proiect. A votat din partea coaliției și UDMR alături de noi”, a spus fostul ministru al Muncii la Antena 3 CNN.

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis colegilor săi de partid că nu sunt bani pentru a susține această excepție. Daniel Fenechiu a declarat că inițiativele PSD din Parlament vor genera tensiuni în Coaliție.

„S-a decis în Coaliție că orice inițiativă care are impact bugetar să fie discutată la nivelul Coaliției și să nu fie depusă fără o înșelegere. Ori noi am aflat de ele când ne-am trezit cu ele pe agenda administrativă a senatului. (...) Noi am luat decizia să ne abținem de la vot. Nu că am fi insensibili sau că nu ne-am dori să susținem natalitatea sau că nu am avea recnoștință față de vetereni, dar având în vedere că avem un context economic complicat, orice excepție generează de la sine alte excepții.

Cu siguranță nu e ușor să guvernezi într-o coaliție de patru partide, fiecare partid are prioritățile lui, tot ce poți face bine pentru cetățeni trebuie făcut în limite bugetare. Stau să mă gândesc dacă în spatele acestor proiecte sunt analize foarte clare.

Ceea ce românilor nu li s-a spus e că România are cea mai mare perioadă de repaus post natal, de doi ani de zile, sunt țări care au șase luni, Germania are un an, avem o perioadă dublă față de țările avansate. Cuantumul banilor pe care îl dăm fiecărei mămici e 75%, nu e deloc puțin. dacă facem un efort colectiv trebuie să participăm toți și instituțiile statului și Parlamentul. Din nou, vom ajunge în siuația în care vor plăti nu 6 milioane ci 8 și 16 milioane de beneficiari, ne ducem înspre colaps”, a precizat Fenechiu.

Marius Budăi însă consideră că cele două proiecte de lege vor trece cu votul tuturor partidelor din Coaliție și susține că sumele pe care aceste două categorii sociale le aduc la buget sunt infime.

„Ne dorim în continuare ca aceste proiecte să treacă cu votul PSD, PNL, USR, UDMR, ne dorim ca în Coaliție să ne înțelegem pe aceste lucruri, sunt lucruri de nuanță dar nu există importanță bugetară la 2000 de euro pe lume, ci e o importanță simbolică pentru acei oameni care și-au dat viața pentru această țară. Nici veteranii, văduvele și mamele nu sunt excepții, breșă. Ne exprimăm încrederea că aceste proiecte vor fi trecute cu votul PSD, PNL, USR, UDMR. Nu a fost consens, am spus că e o aberație”, a explicat Budăi.

În apărarea măsurii susținute de premierul Ilie Bolojan a sărit și deputata PNL Raluca Turcan. Într-o postare pe Facebook, ea a remarcat că s-au întețit atacurile la adresa prim-ministrului din partea PSD. Ea le-a reproșat și colegilor din PNL că nu fac scut în jurul premierului.

„Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ținta atacurilor venite dinspre PSD - de parcă ar fi dușmanul lor politic de moarte, nu premierul care conduce o coaliție din care chiar PSD face parte.



În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare. Aproape nimeni nu simte nevoia să iasă public să apere propriul premier. Ce-i drept, în secunda zero riști să intri sub valul de invective din partea colegilor de Coaliție. Dar e o tăcere care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut.



Putem fi sau nu de acord cu măsurile lui Bolojan - dar un lucru e sigur: este singurul care și-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile, cu bune (puține) și cu multe datorii primite pe inventar de la Marcel Ciolacu.



Suntem în situația actuală pentru că, în anii trecuți, în primul rând PSD a împins țara în derapaje bugetare prin măsuri populiste și nesustenabile. Poate într-o postare viitoare merită să îi amintim pe fiecare, cu nume și prenume.



Până atunci, o întrebare simplă: Cui servește acest comportament, în care coaliția își sabotează propriul premier? Pentru că sigur nu servește României”, a scris Turcan pe Facebook.

Legile inițiate de PSD prevăd exceptarea de la plata CASS a 411 veterani de război și 7 văduve de război, a celor 2.515 membri ai personalului monahal, dar și a celor 133.362 de părinți aflați în concediu de creștere a copilului. Cifrele apar în studiul realizat anul trecut de Academia de Studii Economice (ASE), cu sprijinul Rețelei de Sănătate Regina Maria.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că această măsură a fost luată pentru a creşte numărul contributorilor la sistemul public de sănătate. Potrivit CASS, în prezent aproape 10 milioane de români plătesc această taxă.