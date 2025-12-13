Europarlamentar român: „Copiii nu pot distinge singuri pericolele din online. Educația este cheia”

Copiii preferă video-urile scurte, pentru că nu mai au răbdare sau capacitatea de a fi atenţi. Foto: Getty Images

Europarlamentarul Andi Cristea a vorbit sâmbătă, în emisiunea Be EU de la Antena 3 CNN, despre riscurile pe care le implică inteligența artificială, în special pentru copii, care nu pot face întotdeauna diferența între ce este sigur și ce este periculos.

„Să fiu ironic. Ne uităm și ne îngrijorăm pentru că ați spus foarte bine, sunt adulți care nu au acest filtru să distingă ce e bine, ce e rău pentru ei, ce le aduce beneficii și ce le aduce neplăceri. Este iluzoriu să așteptăm de la niște copii, eventual nesupravegheați, să distingă între ce e bine și ce e rău. Educația este cheia. E foarte ușor să spun eu lucrul ăsta.

Este infinit mai greu să implementezi inclusiv în familiile noastre, acolo unde avem nepoți, avem copii, avem persoane mai tinere. Nu cred că există o abordare perfectă.

Credem, în schimb, cu tărie, că avem nevoie de această gândire, dacă vreți, științifică, să înțelegem cum funcționează creierul uman, care sunt mecanismele de dezvoltare pentru pentru un om, pentru un copil, lucrurile astea nu mai sunt rezervate doar unui corp de specialiști, doctori, pediatri, neuro-cercetători și așa mai departe... reprezintă un set de cunoștințe pe care, în mod normal, în ziua de astăzi ar trebui să-l aibă și să îl absoarbă fiecare persoană.

Nu este vorba de o profesie care te expune la genul ăsta de cunoștințe și de cunoaștere.

Este vorba de faptul că ești adult în lumea de astăzi și dacă vrei să devii sau să te menții relevant, trebuie să înțelegi lucrurile astea. Nu poate nici Uniunea Europeană, nici Guvernul, nici orice minister să facă bine cu forța cuiva. Este o responsabilitate eminamente individuală”, a declarat acesta.

Andi Cristea: „Trebuie să înțelegem cu adevărat ce influență are expunerea la informație asupra noastră”

Europarlamentarul român a vorbit și despre cum putea combate fake news-ul și dezinformarea, susținând că e important să înțelegem două concepte esențiale: alfabetizarea media și alfabetizarea tehnologică.

„Sunt două concepte care trebuie explicate: alfabetizarea media și alfabetizarea tehnologică. Altfel spus, să înțelegem cu adevărat ce influență are expunerea la informație asupra noastră, opiniilor noastre, atitudinilor noastre, comportamentului nostru și cealaltă cum funcționează la propriu tehnologia și cum ne afectează.

Atâta vreme cât nu bifăm cele două căsuțe, realmente nu putem să mergem mai departe și vom fi victimele celor care vor să ne manipuleze. Întotdeauna au existat în istorie, vreau să spun, unii care au căutat pe alții să-i manipuleze.

Cei care au rezistat tentativelor de manipulare sunt cei care au înțeles ce înseamnă să fii educat, ce înseamnă să generezi cunoaștere. E simplu, dar încă o dată. Din punct de vedere conceptual, ce spun eu acum este corect factual, dar eu am o dificultate să îi învăț pe cei dragi mie cum să aplice aceste lucruri.

Eu personal am făcut o mini-serie de clipuri video prin care explic ce înseamnă alfabetizarea media, alfabetizarea tehnologică”, a încheiat europarlamentarul Andi Cristea.