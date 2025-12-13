PUSL avertizează că „națiunea română se află într-un moment critic” și propune trei direcții pentru schimbare

Sursa foto: PUSL

Liderii Partidului Umanist Social Liberal s-au reunit la Timișoara și au adoptat o rezoluție în care descriu o Românie aflată sub presiunea problemelor economice, sociale și politice. Documentul începe cu un mesaj ferm: „Națiunea română se află într-un moment critic.”

Rezoluția semnalează o listă lungă de vulnerabilități. „Peste 50% dintre români trăiesc în pragul subzistenței”, iar economia „se confruntă cu blocaje majore”. Sunt menționate și dificultățile tinerilor, presiunea pusă pe familii de migrație, lipsa accesului la servicii medicale în zonele rurale, problemele profesorilor și studenților, precum și situația pensionarilor care „sunt obligați să renunțe la medicamente și alimente pentru a-și încălzi locuințele.”

În fața acestor probleme, PUSL spune că România are nevoie de o schimbare structurală și avansează trei direcții principale de acțiune: crearea unei „ALIANȚE a BINELUI pentru CETĂȚENI (ABC)”, sancționarea aleșilor care nu își respectă responsabilitățile și „garantarea DEMNITĂȚII fiecărui român”, cu o distribuire echitabilă a costurilor crizei.

„Națiunea română se află într-un moment critic.

Peste 50% dintre români trăiesc în pragul subzistenței.​

Economia se confruntă cu blocaje majore. Societatea se dezintegrează sub presiunea conflictelor politice.

Tinerii nu primesc nicio șansă la început de drum. Părinții sunt obligați să își vadă copiii plecați în străinătate pentru o viață mai bună. Sistemul de sănătate este subfinanțat și inegal dezvoltat, comunitățile rurale fiind aproape complet lipsite de acces la asistență medicalǎ.

Sistemul de educație este ignorat, profesorii și studenții sunt umiliți.

Categoriile vulnerabile suportă poveri revoltătoare. Pensionarii sunt obligați să renunțe la medicamente și alimente pentru a-și încălzi locuințele.

Antreprenorii români sunt hăituiți de taxe, de impozite și de birocrație.

România are nevoie de o schimbare profundă, structurală!

În consecință, PUSL propune trei direcții fundamentale pentru România:

1. Realizarea unei ALIANȚE a BINELUI pentru CETĂȚENI (ABC) care să reunească forțele civice și politice responsabile, preocupate real de salvarea națiunii române din criza actuală! ABC vă fi o mișcare națională, fundamentată pe VALORI MORALE – demnitate, onoare, curaj – IUBIRE DE ȚARĂ și promovarea COMPETENȚEI – omul potrivit la locul potrivit - la nivel politic, economic și administrativ;

2. Sancționarea civică și politică a demnitarilor (aleși locali și centrali) care nu își respectă resposabilitǎțile asumate față de cei care i-au ales! După cele șapte rânduri de alegeri organizate în ultimii doi ani, românii se simt sfidați și ignorați de cei cărora le-au acordat votul și încrederea. Primarii unor mari centre urbane își părăsesc orașele și alegătorii pentru a se ocupa de lupte politice și jocuri de culise la nivel central. Așa nu se mai poate! Primarii care își dezamăgesc alegătorii trebuie demiși prin referendumuri organizate la nivel local.

3. Garantarea DEMNITĂȚII fiecărui român și asigurarea unei REPARTIZĂRI CORECTE A COSTURILOR măsurilor de criză. Analizând deciziile din ultimele 12 luni, reiese obiectiv că povara crizei a fost suportată aproape exclusiv de categoriile vulnerabile. Pensionarii, elevii și studenții, micii antreprenori, medicii, profesorii, polițiștii, profesiile liberale sunt categoriile cel mai grav afectate de sumplimentarea taxelor și impozitelor, de tăierile bugetare, de efectele imediate ale inflației. Această nedreptate trebuie oprită. Povara economică trebuie repartizată în primul rand către marile companii care au atât capacitatea de a suporta asemenea costuri, cât și datoria economică și morală de a susține societatea în care își asigură prosperitatea”.