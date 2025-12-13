PUSL avertizează că „națiunea română se află într-un moment critic” și propune trei direcții pentru schimbare

Liderii Partidului Umanist Social Liberal s-au reunit la Timișoara și au adoptat o rezoluție în care descriu o Românie aflată sub presiunea problemelor economice, sociale și politice. Documentul începe cu un mesaj ferm: „Națiunea română se află într-un moment critic.”
Rezoluția semnalează o listă lungă de vulnerabilități. „Peste 50% dintre români trăiesc în pragul subzistenței”, iar economia „se confruntă cu blocaje majore”. Sunt menționate și dificultățile tinerilor, presiunea pusă pe familii de migrație, lipsa accesului la servicii medicale în zonele rurale, problemele profesorilor și studenților, precum și situația pensionarilor care „sunt obligați să renunțe la medicamente și alimente pentru a-și încălzi locuințele.”
În fața acestor probleme, PUSL spune că România are nevoie de o schimbare structurală și avansează trei direcții principale de acțiune: crearea unei „ALIANȚE a BINELUI pentru CETĂȚENI (ABC)”, sancționarea aleșilor care nu își respectă responsabilitățile și „garantarea DEMNITĂȚII fiecărui român”, cu o distribuire echitabilă a costurilor crizei.
În consecință, PUSL propune trei direcții fundamentale pentru România: