Icoanele: istorie și semnificatie

Pentru a intelege motivatia rugaciunii in fata icoanelor, este important sa intelegem istoria acestora.

Care este istoria icoanelor?

Conceptul de icoana este prezent chiar si in Vechiul Testament, insa forma acestui simbol de rugaciune nu era cea pe care o cunoastem astazi.

Noe, spre exemplu, folosea curcubeul drept simbol iconografic, in timp ce evreii care erau robi in Egipt foloseau sangele de miel cu care isi vopseau casele.

Icoanele au fost parte a crestinismului inca de la aparitia acestuia, insa in secolul VIII au fost un adevarat mar al Discordiei in lumea crestina rasariteana.

In anul 726, imparatul Leon al III-lea a atacat violent obiceiul de venerare a icoanelor si a ordonat distrugerea mozaicurilor bizantine din biserici. Motivatia imparatului era data, pe de o parte, de expansiunea civilizatiei arabe care interzicea reproducerea imagistica a divinitatii si pe de alta parte de porunca lui Dumnezeu cate Moise "Sa nu iti faci chip cioplit! "

Decizia lui Leon al III-lea a dat nastere unor adevarate dispute, ceea ce a dus in anul 787 la convocarea unui Sinod Ecumenic pe aceasta tema.

La acest Sinod organizat la Niceea au participat peste 300 de episcopi si intr-un final s-a decis ca venerarea icoanelor este cat se poate de fireasca.

Chiar daca decizia a fost clara, pana in secolul IX disputele au continuat sa existe, insa din a doua jumatate a acestui secol, Biserica a inceput sa acorde un rol special acestor simboluri iar peretii interiori si exteriori ai bisericilor au inceput sa fie pictati cu tot felul de teme religioase.

Desi chiar si astazi exista multe voci care sunt impotriva icoanelor, majoritatea crestinilor le accepta drept simbol al rugaciunii. Icoanele sunt prezente in biserici, in casele acestora si in diverse spatii amenajate pentru rugaciune.

Cate tipuri de icoane exista?

Icoanele sunt reprezentari artistice ale divinitatii, ale unor sfinti sau zeitati de rang secundar. Acestea pot fi pictate sau sculptate si in functie de reprezentare pot fi clasificate in 4 categorii:

Icoane cu personaje. Sunt icoanele in care sunt prezenti Hristos, Fecioara Maria, apostolii, martirii sau sfintii;

Scene sau diverse momente din viata lui Iisus. O categorie importanta a icoanelor este cea a reprezentarii nasterii, invierii sau intrarii in Templu a lui Iisus;

Momente importante din istoria Crestinismului. Consiliul de la Niceea, spre exemplu, este reprezentat in numeroase icoane;

Diverse alte reprezentari teologice. In icoane mai sunt evidentiate si Judecata de Apoi, Buna Vestire sau alte elemente reprezentative petru crestinism.

Icoana, accesoriu de lux si cadoul ideal pentru crestini

Astazi, icoanele reprezinta un accesoriu prezent atat in biserici, cat si in casele multor oameni. Acestea pot fi atat un accesoriu pur estetic, cat si obiect de rugaciune, fiind un cadou ideal.

Motivele pentru care merita sa alegi un astfel de cadou sunt numeroase:

icoana este un cadou spiritual, cu un impact emotional puternic;

valoarea unei icoane poate sa creasca in timp;

modul in care este realizata icoana poate contribui la estetica spatiului in care este pusa.

Lucruri interesante despre icoane

Personajele pictate in icoane au, de regula, fruntea inalta si nasul lung. Acest lucru are o explicatie, considerandu-se ca o persoana cu fruntea inalta este o persoana inteleapta;

Pictura unei icoane se face doar dupa o pregatire atenta si dupa o rugaciune spusa de cel care o picteaza;

Cele mai importante icoane dintr-o biserica se regasesc pe iconostas. Majoritatea il onoreaza pe Hristos, pe Ioan Botezatorul sau pe Maria;

Toate icoanele sunt pictate anonim. In general, cei care picteaza incearca sa isi puna amprenta prin culori, prin imbracaminte sau diverse alte detalii;

Icoanele reprezinta obiecte spirituale, care de-a lungul timpului au avut un cuvant important de spus in societate. Chiar daca esti sau nu o persoana credincioasa, merita sa le descoperi si chiar sa le cumperi, daca iti doresti sa oferi un cadou interesant.

