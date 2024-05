Luna mai, dedicată conştientizării riscului de cancer de piele. Trei metode care îţi pot salva viaţa. Medic renumit: "Mare atenţie la ceea ce numim răţuşca cea urâtă!”

Un medic dermatolog român, care a transformat în tradiţie organizarea evenimentelor care trag un semnal de alarmă cu privire la pericolul de pe piele, îţi dezvăluie care sunt cele trei metode care îţi pot salva viaţa.

Ştiai că ultima lună a primăverii este dedicată conştientizării riscului de cancer de piele? O iniţiativă care reaminteşte cât de importantă este protecţia pielii noastre, mai ales acum, când soarele începe să strălucească tot mai puternic! Un medic dermatolog român, care a transformat în tradiţie organizarea evenimentelor care trag un semnal de alarmă cu privire la pericolul de pe piele, îţi dezvăluie care sunt cele trei metode care îţi pot salva viaţa.

Trei metode care îţi pot salva viaţa

Pielea, cel mai mare organ al corpului, este prietenă şi... nu prea cu soarele. Cei care fac excese riscă forme agresive de cancer de piele. Cifrele sunt alarmant de ridicate: la nivel mondial, între 2 şi 3 milioane de oameni sunt diagnosticaţi cu această boală şi mai mult de 2 pacienţi mor la fiecare oră, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Trei metode simple te pot ţine departe de pericol!

„Autoexaminaţi-vă periodic! Dacă aluniţele pe care le aveţi seamănă între ele, de regulă totul ar trebui să fie în ordine. Dar dacă vedeţi una care iese un pic în evidenţă, < > se numeşte, ea este cea mai problematică! Este prima pe care o supunem testelor.” , explică medicul Dana Bratu , specialist dermatolog.

O altă metodă, cunoscută drept ABCDE, te ajută, de asemenea, să identifici aluniţele cu potenţiale riscuri. Numele ei vine de la iniţialele cuvintelor-cheie în depistarea leziunilor pielii: margini neregulate, culori atipice, dimensiuni mai mari de 6 milimetri, forme care se modifică în timp. Toate trebuie să te pună pe gânduri şi să te trimită la medic. De altfel, a treia metodă este reprezentată de controalele anuale la medicul dermatolog. Specialiştii te sfătuiesc să îţi programezi vizita, chiar dacă nu ai neapărat motive să crezi că pielea ta nu este bine. Prevenţia rămâne, până la urmă, cea mai simplă cale de a te feri de neplăceri!

Cunoaşte-ţi pielea!

Doctorul Dana Bratu, eveniment tip Q&A alături de pacienţi şi vedete

Medicul dermatolog Dana Bratu s-a alăturat iniţiativei dedicate protecţiei împotriva cancerului de piele şi marchează momentul în fel propriu, de câţiva ani încoace. 2024 nu a făcut excepţie: experta a organizat în luna mai, la clinica al cărei manager medical este, DermaBeauty Clinique , o întâlnire alături de pacienţi, în care a discutat pe larg despre cancerul de piele. Vedete care i-au trecut pragul de-a lungul timpului, precum Eugenia Şerban, Elena Chiriac şi Doina Teodoru, au fost şi ele prezente!

„Este extrem de important ca periodic să tragem semnale de alarmă cu privire la afecţiuni periculoase. Evenimentul a avut triplu rol: de prevenţie, de conştientizare şi de educare a publicului în direcţia riscului îmbolnăvirii cu cancer de piele. Am susţinut o prezentare amplă legată de tipuri de cancer de piele, am vorbit despre cum îl recunoaştem, de ce apare, cum îl tratăm şi cum prevenim apariţia lui. Totodată, am făcut testări ale aluniţelor şi am avut o sesiune tip Întrebări şi Răspunsuri, pentru că este deosebit de important ca specialiştii să plece ureche la grijile şi la preocupările pacienţilor.”, dezvăluie doctorul Dana Bratu, care a pregătit pentru cei prezenţi şi surprize: cadouri pentru protejarea pielii şi un concurs tip tombolă la care participanţii au putut câştiga tratamente în vogă, tot destinate pielii.

Investigaţia de bază în depistarea cancerului de piele

Cei prezenţi la eveniment au putut afla că melanomul reprezintă cea mai agresivă formă de cancer de piele, însă dacă este detectat din vreme, pacientul are o rată de supravieţuire de 99%. Este şi motivul pentru care doctorul Dana Bratu militează pentru o investigaţie care ajută la descoperirea bolii în stadii incipiente: „Într-o primă fază, verificăm pielea pentru a identifica aluniţe, semne din naştere sau pete care par anormale ca textură, formă şi culoare. Ulterior, realizăm dermatoscopia, o procedură realizată prin intermediul unui aparat special, complet lipsită de durere şi care răpeşte 10 minute din programul pacientului. Adică atât de puţin, în raport cu cât de mult bine poate face! O recomandăm o dată pe an, pentru a depista leziuni suspecte. Diagnosticul cert de cancer de piele se stabileşte doar în urma efectuării unei biopsii.”

Este posibil să ai nevoie de o astfel de testare şi în cazul anumitor factori de risc individuali. Ne referim aici la pielea deschisă la culoare, predispusă la arsuri solare, la părul blond sau roşcat, la un număr mare de aluniţe, la istoric de cancer de piele în familie, la ochi de culoare deschisă, aşa cum sunt ochii verzi sau albaştri.

Cum poţi reduce riscul de apariţie a cancerului de piele

În faţa pericolului de a dezvolta cancer de piele, cu toţii suntem expuşi, dacă nu luăm anumite măsuri de protecţie ori dacă avem un număr mare de aluniţe pe corp. Indiferent dacă soarele străluceşte sau nu pe cer, este recomandat să folosim o cremă cu factor de protecţie solară de cel puţin 30, iar acest lucru este valabil inclusiv în sezonul rece! Acest obicei simplu poate reduce riscul de apariţie a celulelor canceroase cu cel puţin 40%, arată datele. Pentru o aplicare mai uşoară, poţi opta pentru varianta spray!

„Aplicarea cremei cu facor de protecţie se realizează cu jumătate de oră înainte de expunerea la soare, iar ea trebuie reaplicată la interval de cel mult două ore, pentru a fi eficientă, mai ales dacă înotaţi sau transpiraţi. Folosirea umbrelei de soare atunci când stăm la plajă, purtarea unei pălării şi a ochelarilor de soare, precum şi evitarea aparatelor de bronzat, toate sunt precauţii care merită adoptate în numele sănătăţii noastre. Evitarea expunerii la soare la orele de vârf este, de asemenea, de mare ajutor.”

(Dr. Dana Bratu, medic specialist dermatolog)

De obicei, cancerul de piele apare pe zonele expuse la lumina soarelui, precum faţă, gât, mâini sau braţe, dar chiar şi cele care nu sunt neapărat în vizorul razelor ultraviolete pot dezvolta leziuni anormale. Orice modificare la nivelul pielii ar trebui să te pună în gardă: o rană care rămâne deschisă vreme de mai multe săptămâni, o pată roşiatică, zone similare cicatricilor, mâncărimi şi furnicături, toate pot fi semne ale cancerului de piele.

*Acest articol este pur INFORMATIV şi nu înlocuieşte un consult medical de specialitate*