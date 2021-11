Cum prelungeşti durata de viaţă a unei case? Află acum informaţii utile

In conditiile in care ridicarea unei case noi este, de cele mai multe ori, greu de realizat din cauza costurilor implicate, o solutie alternativa, preferata este renovarea unei case vechi prin punerea in practica a unor modificari si imbunatatiri care sa prelungeasca durata de viata cu zeci de ani.

Solutia este de dorit si din alt punct de vedere, cel al persoanelor care apreciaza cladirile vechi, pline de amintiri placute, care fac eforturi pentru a le da o viata noua.

De multe ori, locuintele bunicilor devin case de vacanta sau chiar case permanente.

Pentru a se realiza acest deziderat sunt necesare unele interventii, atat pentru a asigura confortul vietii moderne, cat si pentru a proteja structura de degradarile firesti, aparute cu trecerea timpului.

Iată 4 metode de a prelungi durata de viaţă a unei locuinţe vechi

Acoperisul reprezinta una dintre cele mai importante componente ale unei case prin rolul principal de a impiedica patrunderea precipitatiilor (ploaie si zapada) in structurile ce ar putea fi deteriorate in acest mod. Cea mai buna alegere in acest sens este utilizarea acoperisului Lindab de tip metalic, usor de montat, disponibil intr-o gama variata de culori si modele si cu o durata de viata impresionanta. De pe site-ul Lindab.com se poate achizitiona tot ceea ce este necesar pentru realizarea unui acoperis modern; Zidurile caselor vechi sunt construite in mare masura din materiale care in timp se pot deteriora, precum caramizile de pamant sau paianta, cateva milioane de romani locuind in astfel de case. Intemperiile, cu siguranta, au afectat structura de rezistenta de-a lungul timpului, iar o interventie in acest sens se impune. Cea mai buna solutie este intarirea peretilor cu plase metalice, bine fixate si acoperite cu un strat suficient de gros de beton; Tamplaria din lemn a caselor traditionale isi pierde in timp din proprietatile izolatoare, datorita procesului natural de uscare si crapare a materialului. De multe ori, geamurile si usile nu mai permit o izolare termica de calitate si, de aceea, acestea trebuie inlocuite cu unele moderne. Alegerea optima este folosirea unei tamplarii din lemn stratificat cu geamuri de tip tripan, care nu modifica imaginea traditionala a casei, dar care reusesc sa pastreze in interior o atmosfera placuta si confortabila; Multe dintre casele vechi sunt construite fara prezenta unei fundatii clasice si se poate intampla uneori ca structura de rezistenta sa aiba de suferit in cazul in care apa se infiltreaza la baza peretilor. O fundatie poate deveni realitate, dar operatiunea este una mai complicata si necesita investitii mai mari. O solutie mai la indemana este realizarea in jurul casei a unor suprafete care sa impiedice patrunderea apei la baza peretilor, element care asigura stabilitatea solului de sub casa.

In concluzie, proprietarii de locuinte vechi nu trebuie sa renunte la acestea sau sa le darame pentru a ridica unele noi, ci le pot da o viata noua, prelungindu-le durata de folosinta prin cateva interventii tehnice.

