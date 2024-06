Șamponul anti-încărunțire cu efect de repigmentare

Șamponul Alpecin Grey Attack Caffeine & Color oferă bărbaților o soluție inovatoare împotriva părului cărunt, fără a folosi vopsele convenționale.

Sursa foto: Alpecin

Pe 11 iunie, la ora 7 PM, la Spațiul Versatil din București, Dr. Wolff a lansat oficial în România noul său produs inovator, Alpecin Grey Attack Caffeine & Color Shampoo. Acest șampon anti-încărunțire reprezintă cea mai recentă inovație din cercetările companiei germane și este deja disponibil în magazinele de retail și online.

Grey Attack folosește o formulă nouă, în curs de brevetare, bazată pe procesele naturale de formare a culorii părului. Principalul ingredient activ, 5,6-Dihidroxiindolul, este un precursor al pigmentului natural al părului, eumelanina, și ajută la întunecarea treptată și definitivă a părului cărunt.

“It was a really great event. We had so many guests, it was exciting to see how interested people were in the product because this is really something different which doesn't exist on the market. We are really excited to introduce the product and we believe it will be a great success. It was a great event and a great pleasure for me to be here personally.

Gray Attak is a unique product that contains a special ingredient which is not used by any of the products available – the Dihydroxyindole.

That is why we started the procedure of patenting this product, to help men look younger without dying their hair. If it is used properly, it can help men look 10 years younger.”, susține Artem Vynogradov - Vice President Sales, Dr. Wolff Group.

Efectul de culoare pare natural și apare treptat

Marele punct forte al Alpecin Grey Attack constă în această acoperire graduală și permanentă cu gri. Al doilea punct pozitiv: efectul de culoare arată natural, iar tranziția la noua nuanță este abia perceptibilă pentru cei din jur. Utilizatorul are, prin urmare, controlul asupra intensității dorite a culorii.

Evenimentul de lansare a inclus prezentări detaliate despre produs, demonstrații de utilizare și oportunități pentru participanți de a testa personal noul șampon. Invitații au avut ocazia să discute cu experți în domeniul îngrijirii părului și să afle mai multe despre beneficiile și modul de utilizare al Grey Attack.

Despre Alpecin Grey Attack:

Inovație: Folosește 5,6-Dihidroxiindolul, un precursor al pigmentului natural al părului, pentru a întuneca treptat părul cărunt. Efect Natural: Pigmenții de culoare se atașează de firul de păr și formează treptat o culoare naturală și permanentă. Utilizare Simplă: Aplicare ușoară, cu rezultate vizibile după două până la patru săptămâni de utilizare zilnică. Eficiență: Lăsați șamponul să acționeze timp de două până la cinci minute pentru un efect optim.

Despre Dr. Wolff:

Dr. Wolff este o companie de familie fondată în 1905, cu sediul și producția în Bielefeld, Germania. Cu o prezență în peste 70 de piețe la nivel mondial, Dr. Wolff este cunoscută pentru brandurile sale de succes, precum Alpecin, Plantur, Vagisan și Linola. Alpecin, un brand specializat în îngrijirea scalpului încă din 1930, este renumit pentru abordarea sa inovatoare în combaterea căderii ereditare a părului la bărbați, utilizând un complex special de cofeină.