Pierderi de memorie? Spune-le “Adio!” cu ajutorul uleiului CBD

Numeroase studii au demonstrat insa ca aceste pierderi de memorie pot fi ameliorate sau chiar combatute (in functie de cauza aparitiei) cu ajutorul uleiului CBD.

Efectele uleiului CBD asupra memoriei

Numeroase studii efectuate de-a lungul timpului arata ca pierderile de memorie pot fi combatute cu ajutorul uleiului CBD. Studiile stiintifice au dovedit ca uleiul CBD este o alegere buna pentru persoanele care sufera de boli neurodegenerative, cum ar fi boala Alzheimer. In acelasi timp, alte studii demonstreaza ca acesta este capabil sa imbunatateasca cognitia generala.

Intr-un studiu publicat in Frontiers in Pharmacology cercetatorii sustin ca au descoperit ca Formulaswiss ulei CBD este util in stimularea neurogenezei (cresterea neuronilor).

Un alt studiu efectuat pe o perioada de opt luni, timp in care subiectii au consumat CBD, arata ca acesta a ajutat la prevenirea dezvoltarii deficitului de memorie al recunoasterii sociale.

De asemenea, cercetatorii au descoperit ca uleiul CBD ajuta la reducerea si tratarea traumelor care afecteaza creierul (de exemplu socuri post-traumatice).

Un alt studiu efectuat de data aceasta pe animale care aveau leziuni cerebrale usoare (in urma diverselor accidente suferite) arata ca uleiul CBD creste numarul de celule viabile ale creierului si ajuta la scaderea cu 50% a numarului de celule vatamate.

Cum te ajuta uleiul CBD sa ai o memorie mai buna

Multe persoane considera ca uleiul de canabis cauzeaza probleme de memorie. Acest lucru nu este adevarat. Planta de mariijuana (canabis) contine substante care pot duce la acest efect, insa acestea nu se gasesc in uleiul de canabis care contine doar anumiti compusi din plante de canepa.

Pierderile de memorie apar din cauza prezentei unei substante denumite TCH in planta. Acest element psihoactiv nu se regaseste in uleiul de canabis.

Potrivit oamenilor de stiinta efectul neuroprotector pe care il are uleiul CBD se datoreaza actiunii pe care acesta il are asupra receptorilor CB2. In acest fel se produc raspunsuri anti-inflamatorii in celulele creierului si, prin urmare, se reduc la minim daunele care ar putea fi cauzate de inflamatii.

Procesul de oxidare are multiple efecte negative asupra organismului, inclusiv daune precum tulburarea Parkinson si Alzheimer. Studiile arata ca actiunea CBD-ului asupra receptorului CB2 reduce deteriorarea oxidativa, intarziind si micsorand astfel efectele bolilor.

