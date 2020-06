Viteza de incarcare la superlativ! THC.ro este prima companie din Romania care detine linii de fibra optica cu viteze de 100 Gbps (P)

Rata de retentie este cruciala pentru imbunatatirea conversiilor. Am discutat cu specialistii THC – The Hosting Company si am aflat mai multe despre cum a devenit viteza de incarcare un aspect care influenteaza veniturile.

Din momentul in care utilizatorul acceseaza un site, exista o scurta perioada de timp in care asteapta sa se incarce continutul. Pana cand acest lucru se intampla, experienta pe site nu exista. O viteza de incarca buna elimina aceasta lipsa de experienta. Dar nu acelasi lucru se intampla si in momentul in care utilizatorul este nevoit sa astepte secunde bune pana cand poate sa vada continutul.

Conform unor studii realizate de Kissmetrics, 47% dintre utilizatori se asteapta ca un site sa se incarce in mai putin de 2 secunde. In acelasi timp, 40% dintre utilizatori parasesc site-ul daca procesul de incarcare dureaza mai mult de 3 secunde. Cel putin in cazul magazinelor online, chiar si jumatate de secunda poate sa faca diferenta cu pana la 10%!

Mai mult decat atat, viteza de incarcare a devenit unul dintre cei mai importanti factori de ranking, aspect pe care l-a evidentiat inca o data si update-ul de algoritm rulat de Google in luna mai 2020. In primul rand, trebuie subliniat faptul ca motorul de cautare aloca un buget de crawling pentru fiecare site, astfel ca va reusi sa scaneze intreg domeniul doar daca paginile se incarca rapid. In caz contrar, procesul de indexare va fi afectat. In al doilea rand, nu trebuie sa uitam ca indicatorii de user experience determina cine merita sau nu sa fie in prima pagina de rezultate.

Fara niciun dubiu, viteza de incarcare reprezinta fundatia unei experiente pozitive. Suntem in 2020, oamenii isi doresc sa primeasca informatii cat mai repede cu putinta. Cu toate acestea, foarte putine site-uri tin cont de acest aspect. Mai cu seama, putini cunosc faptul ca serviciile de web hosting sunt vitale pentru ca un site sa poate sa performeze la capacitate maxima. Din nefericire, putine sunt companiile din Romania care beneficiaza de infrastructura necesara in acest sens. Conform specialistilor de la THC.ro, exista cateva elemente esentiala pe care utilizatorii trebuie sa le ia in considerare inainte sa contracteze servicii de gazduire:

Spatiul de stocare. In Romania, exista doua variante: HDD si SSD. Diferenta dintre cele doua este ca primele functioneaza cu ajutorul componentelor mecanice, in timp ce SSD-urile folosesc o memorie electronica de tip flash. Astfel, cele din urma sunt mult mai rapide, motiv pentru care este recomandat ca utilizatorii sa opteze pentru un plan de gazduire web care asigura un spatiu de stocare SSD.

Memoria RAM. Aceasta componenta reprezinta creierul tuturor actiunilor. Memoria RAM se ocupa de toate scripturile care vin dinspre browserul de Internet catre site. Aceasta se masoara in Gigabytes (GB). In momentul in care se alege planul de hosting, clientii trebuie sa se orienteze catre cel care asigura memorie RAM suficienta. Spre exemplu, cel mai ieftin pachet de gazduire partajata oferit de THC este de 0,95 Euro pe luna si asigura 2GB, suficienti pentru un site cu trafic mic, insa nu si pentru un site mare. Numarul de GB trebuie sa creasca direct proportional cu evolutia site-ului pentru ca viteza de incarcare sa nu fie afectata.

Latimea de banda. Aceasta determina cat de rapid poate un site sa ofere continut vizitatorilor in momentele de trafic de varf. Practic, este ca o conducta prin care curg informatiile. Cu cat este mai restrictionata, cu atat va dura mai mult sa transmita informatiile. La THC, clientii beneficiaza de latime de banda nelimitata, astfel ca nu trebuie sa mai piarda vremea facand calcule si nici nu trebuie sa-si faca griji ca vor atinge vreo limita.

