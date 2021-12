Cum îți sporești vizibilitatea cu ajutorul montajelor publicitare oferite de alpiniști utilitari

Scopul principal al unui panou publicitar este de a atrage atentia. Cu cat reclama este mai mare si mai creativa, cu atat sunt sanse mai mari ca ea sa fie observata si tinuta minte de clienti si astfel companiile isi ating scopul urmarit.

Cum cladirile se construiesc in ultimii ani din ce in ce mai inalte, montarea bannerelor publicitare si a reclamelor luminoase la inaltime poate fi realizata doar de specialisti in lucrul la inaltime, sau altfel spus de catre alpinistii utilitari.

Compania AlpinMax ofera astfel de servicii inca din anul 2006.

Cu o experienta de peste 15 ani, aceasta a implementat peste 1000 de proiecte in domeniul alpinism utilitar publicitate, atat in Romania cat si pe plan international.

Echipele de alpinisti utilitari pot presta o gama larga de servicii de publicitate:

Montaj Mesh/ Poliplan

Montaj Casete Publicitare

Montaj Rooftop/ Litere Volumetrice

Colantari/ Picturi Publicitare

Service Casete/ Litere/ Electrica.

Tot mai multe companii isi doresc sa fie cat mai vizibile pentru clientii lor si apeleaza la profesionisti care sa le produca diverse suporturi de reclama, fie ca vorbim de litere volumetrice, steaguri, mesh-uri, sau chiar roof-topuri.

Reclamele outdoor sunt vazute zilnic de foarte multi oameni, mai ales in zonele centrale unde traficul este intens.

Panourile publicitare sunt, de obicei, amplasate in zonele strategice, cum ar fi de-a lungul autostrazilor si in orase, in intersectiile aglomerate, pe cladirile inalte astfel incat sunt vazute de cel mai mare numar de soferi si pietoni.

Fiecare companie incearca sa creeze un concept memorabil pentru reclama sa outdoor, in ideea de a fi remarcata de potentialii consumatori.

In prezent, exista multe modele de panouri si reclame publicitare diferite, de la cel mai simplu banner pana la casete luminoase gigantice, litere volumetrice, toteme, prisme etc.

Eficacitatea produselor publicitare este influentata in mare masura de experienta si abilitatile profesionale ale proiectantului, producatorului, precum si ale montatorului.

In orasele mari, sunt folosite in general panourile publicitare iluminate cu led.

Exista o explicatie simpla pentru aceasta: publicitatea trebuie sa functioneze 24 de ore din 24, pentru ca mesajul sau brandul sa ramana intiparite in mintea consumatorului.

Odata cu aparitia utilajelor destinate printului in format mare s-a dezvoltat si partea de productie si pentru aceste structuri publicitare, si astfel reclamele outdoor au ajuns sa aiba dimensiuni impresionante, fiind vazute de la distante foarte mari.

Investitia intr-un astfel de panou este substantiala insa beneficiile sunt pe termen lung intrucat durata de viata a acestora este destul de mare.

Instalarea reclamelor outdoor, fie ca vorbim despre rooftop-uri pe cladiri sau mesh-uri pe fatade, se realizeaza cu alpinisti utilitari, datorita beneficiilor existente: rapiditatea in interventie, un randament bun de lucru fara a fi nevoie de alte utilaje speciale.

In plus, clientii au posibilitatea sa isi desfasoare activitatea fara intrerupere, montajul realizandu-se la inaltime, fara a implica suport sau personal alocat din partea beneficiarului final.

