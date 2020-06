Cum să faci economii. Kakeibo, arta japoneză de a strânge bani simplu și rapid

La începutul fiecărei luni, plănuiești ce vei cheltui și ce vei economisi.

Păstrarea unui kakeibo înseamnă înregistrarea cheltuielilor, iar acest jurnal îți oferă spațiul și timpul pentru a privi în detaliu cheltuielile.

Dacă întâmpinați dificultăți în gestionarea finanțelor, trebuie să notați lunar „cheltuielile fixe”: rată, chirie, facturi, mâncare.

Cum să faci economii simplu și rapid

„Kakeibo” este un cuvânt japonez care se traduce prin „cartea de cont casnică”.

Câteva versiuni în limba engleză ale revistelor kakeibo au fost publicate, dar dacă aveți un caiet la îndemână nu există niciun motiv să vă grăbiți și să cumpărați un registru special.

Iată tot ce trebuie să știți pentru a pune kakeibo să funcționeze pentru dumneavoastră

Ce este Kakeibo?

Kakeibo este o modalitate de a urmări finanțele pentru a vă ajuta să vă respectați un buget și să vă atingeți obiectivele de economisire.

Conform The Journal of Japanese Studies, conceptul de kakeibo este creditat lui Hani Motoko, prima femeie jurnalistă din Japonia, care a publicat una din primele reviste destinate publicului gospodinei, „Fujin No Tomo”, în 1908.

În revista sa, Hani Motoko și-a încurajat cititorii să dezvolte programe și sisteme pentru sarcinile gospodărești.

De asemenea, a promovat conceptul de manageri ai finanțelor și i-a sfătuit pe oameni să facă economii pentru familiile lor.

Kakeibo, arta japoneză de a strânge bani simplu și rapid

Kakeibo se învârte în jurul a patru întrebări cheie:

Câți bani aveți la dispoziție?

Cât doriți să economisiți?

Câți bani cheltuiți?

Cum vă puteți crește economiile?

Aruncând o privire atentă asupra ceea ce faci cu banii tăi, poți să îți schimbi obiceiurile financiare și să-ți atingi obiectivele.

Învață cum să economisești ca să strângi bani lunar

Dacă v-ați chinuit să respectați un buget, încercați kakeibo!

S-ar putea să constatați că înregistrarea manuală a cheltuielilor vă ajută să aveți în sfârșit viața financiară în ordine.

Kakeibo vă va face să analizați cu atenție modul în care folosiți banii. Oferă o imagine de ansamblu, conștientă a finanțelor dumneavoastră, arată moneycrashers.com.

Cu kakeibo veți urmări mai bine banii și veți vedea cum de la o lună la alta banii economisiți se vor înmulți.