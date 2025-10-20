Cum se calculează independența financiară. Ce investiții trebuie să ai ca să nu mai trăiești din salariu

Independența financiară înseamnă că veniturile pasive îți acoperă toate cheltuielile lunare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Face to Face/ foto-begsteiger.com

Independența financiară este visul multor oameni care își doresc să nu mai fie nevoiți să lucreze pentru a-și acoperi cheltuielile zilnice. Obținerea acesteia presupune o planificare atentă și investiții inteligente care să genereze venituri pasive constante. Din acest articol vei afla cum se face calculul pentru independența financiară, ce înseamnă, de fapt, acest concept și ce tipuri de investiții te pot ajuta să ajungi acolo.

Ce înseamnă independența financiară

Independența financiară înseamnă că veniturile tale pasive (din investiții, chirii, dividende etc.) îți acoperă toate cheltuielile lunare, fără să mai fie nevoie să lucrezi pentru bani. Practic, banii „lucrează” pentru tine, iar tu ai libertatea de a alege cum îți petreci timpul – călătorind, dedicându-te pasiunilor sau implicându-te în proiecte voluntare.

Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar să îți construiești un portofoliu solid de active generatoare de venit. Acesta poate include:

Investiții la bursă (acțiuni, ETF-uri, obligațiuni)

Proprietăți imobiliare închiriate

Afaceri care funcționează fără implicare activă

Fonduri mutuale sau fonduri de investiții

Economii în instrumente cu randament garantat (de exemplu, titluri de stat)

Calcul. Ce sumă îți trebuie ca să obții independența financiară

Unul dintre cele mai utilizate instrumente pentru calculul independenței financiare este regula de 4%, derivată din studiul Trinity. Potrivit acestei reguli, dacă poți trăi din 4% din economiile tale anuale, înseamnă că ai atins independența financiară.

Cum aplici regula de 4%:

Calculează care sunt cheltuielile tale anuale.

De exemplu, dacă ai nevoie de 5.000 lei pe lună pentru a trăi decent, asta înseamnă 60.000 lei pe an. Împarte această sumă la 0.04 (adică 4%):

60.000 ÷ 0.04 = 1.500.000 lei Așadar, ai nevoie de un portofoliu de investiții de aproximativ 1.500.000 lei (echivalentul a ~300.000 euro) pentru a fi considerat financiar independent.

Desigur, această regulă este un punct de plecare. În practică, este bine să iei în considerare și:

Inflația

Taxele pe venit și câștiguri de capital

Eventuale cheltuieli neprevăzute (sănătate, întreținere, etc.)

Randamentul real al investițiilor tale

Instrumente utile pentru calcul: