Cursul euro a ajuns la cel mai înalt nivel din istoria României. În ziua moțiunii a ajuns la 5,21 lei

Publicat la 13:06 05 Mai 2026 Modificat la 13:10 05 Mai 2026

Euro a atins marți un nou maxim istoric în raport cu leul, după ce cursul a urcat de la 5,19 lei la aproximativ 5,21 lei pentru un euro. Deprecierea monedei naționale are loc în ziua moțiunii.

Euro a ajuns la 5,21 lei, potrivit cursului BNR.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni seară, după finalul ședinței de Guvern, că instabilitatea politică din ultimele săptămâni pune presiune pe cursul leu-euro, după ce moneda europeană a atins un nou nivel record. El a mai adăugat că nu sunt excluse efecte suplimentare pe piața financiară, dincolo de creșterea cursului valutar.

Reacția ministrului vine după ce euro a atins luni un nou maxim istoric în raport cu leul, după ce cursul a urcat de la 5,14 lei la aproximativ 5,19 lei pentru un euro.

Pentru români, un euro mai scump poate însemna costuri mai mari pentru ratele în valută, chirii, vacanțe, produse importate și unele facturi. De asemenea, firmele care cumpără marfă din străinătate pot avea costuri suplimentare, iar aceste costuri se pot vedea ulterior în prețurile finale.

Pe piața valutară, evoluția cursului este urmărită cu atenție de investitorii care reacționează la instabilitate economică.

Economiştii avertizează că dacă instabilitatea politică continuă, ar putea să ajungă chiar şi la 7 lei.