Delegația FMI nu a cerut României taxe mai mari, și nici măsuri drastice sau de austeritate, spune ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, s-a întâlnit cu delegația FMI în România. FOTO: Facebook Tánczos Barna

Delegația Fondului Monetar Internațional nu a cerut României măsuri drastice, majorări de taxe sau măsuri de austeritate, a declarat ministrul Finanțelor, Tanczos Barna.

Ministrul s-a întâlnit joi dimineață cu noul șef al misiunii FMI în România, Joong Shik Kang și a realuat angajamentul de a reduce deficitul bugetar și de a crea un stat mai suplu în următorii 7 ani, mărind alocările pentru investiții.

„Am de acord că România trebuie să își recâștige încrederea partenerilor internaționali și a investitorilor, iar acest lucru este posibil doar prin respectarea angajamentelor asumate și prin aducerea stabilității și predictibilității în finanțele țării.

Primul pas l-am făcut deja, prin adoptarea bugetului, iar acum este necesară o implementare consecventă. Prin restabilirea treptată a echilibrului bugetar, vom putea evita exact acele măsuri dureroase pe care România a fost nevoită să le ia în timpul crizei din 2009 și care, pe bună dreptate, încă generează temeri în rândul opiniei publice cu privire la vizitele Fondului Monetar Internațional", a declarat ministrul.

El a dezmințit zvonurile alarmiste din ultimele zile și a susținut că delegația FMI aflată la București nu a cerut României măsuri drastice, majorări de taxe sau măsuri de austeritate.

În urmă cu două zile, Tanczos Barna a spus că a prezentat echipei FMI bugetul pe anul 2025 și că delegația nu a făcut nicio recomandare României:

„Fondul Monetar Internaţional nu ne-a făcut nicio recomandare, este un fake news. Nu am primit nicio recomandare la nicio vizită, de la nimeni. Nu ştiu ce au spus, cine a spus, nu am primit nicio recomandare cu privire la nimeni. Colegii mei au avut o discuţie pur-tehnică la care am prezentat bugetul. Punct", a precizat ministrul Finanţelor, după dezbaterile pe acţiuni generale în bugetul de stat pe 2025, susţinute în comisiile reunite de buget-finanţe din Parlament.