Distrigaz Sud Rețele lansează campania "Uneori, mai târziu poate fi prea târziu", dedicată utilizării în siguranță a gazelor naturale

Distrigaz Sud Rețele a anunţat că lansează campania de informare „Uneori, mai târziu poate fi prea târziu!", care atrage atenţia asupra importanței verificării/reviziei periodice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, a montării detectoarelor pentru depistarea pierderilor de gaze, precum și a cunoașterii șiaplicării măsurilor corecte de siguranță în cazul în care consumatorii percep un miros de gaze.

Distrigaz Sud Rețele lansează astăzi, 19 martie 2026, campania națională de informare „Uneori, mai târziu poate fi prea târziu!”, realizată cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență (D.S.U.), dedicată utilizării responsabile și sigure a gazelor naturale.

Campania atrage atenția asupra importanței verificării/reviziei periodice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, a montării detectoarelor pentru depistarea pierderilor de gaze, precum și a cunoașterii și aplicării măsurilor corecte de siguranță în cazul în careconsumatorii percep un miros de gaze.

Prin această inițiativă, compania, împreună cu partenerul său instituțional, își propune să crească gradul de conștientizare asupra faptului că, gazul natural este o sursă de energie sigură, atunci când instalațiile sunt utilizate și întreținute conform normelor de siguranță și să încurajeze consumatorii să adopte comportamente preventive pentru protejarea familiilor și a comunităților.

Siguranța instalațiilor de utilizare a gazelor naturale rămâne o prioritate esențială, dar adesea neglijată. Amânarea verificărilor tehnice, recurgerea la improvizații sau la intervenții neautorizate pot transforma o situație aparent minoră într-un risc pentru viața oamenilor și integritatea locuințelor.

Campania vine într-un context în care siguranța utilizării gazelor naturale este din ce în ce mai des în atenția opiniei publice, iar nevoia de informare privind responsabilitățile consumatorilor și ale operatorilor economici autorizați de către A.N.R.E. devine esențială.

Ce trebuie să știe consumatorii

1. Verificările și reviziile periodice sunt obligatorii

Conform legislației în vigoare, utilizatorii de gaze naturale trebuie să efectueze:

• Verificarea tehnicăa instalației de utilizare a gazelor naturale și a centralei termice, la maximum 2 ani sau la cerere;

• Revizia tehnică a acestora, la maximum 10 ani, dacă nu a mai fost folosită mai mult de 6 luni, după orice eveniment posibil cauzator de defecțiuni sau la cerere.

Aceste operațiuni trebuie realizate exclusiv de operatori economici autorizați de către A.N.R.E. (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei). Lista operatorilor autorizați este disponibilă public pe site-ul A.N.R.E.

2. Detectoarele automate de gaze sunt o măsură obligatorie de siguranță

Montarea detectoarelor de gaze naturale în locuințe este obligatorie, conform legislației în vigoare. Aceste dispozitive contribuie la identificarea timpurie a eventualelor pierderi de gaze și reduc semnificativ riscurile asociate acestora pentru locuințe, familii și comunități, oprind automat alimentarea cu gaze naturale a imobilului respectiv.

3. Pașii esențiali pe care un consumator trebuie să-i urmeze atunci când simte miros de gaze naturale

Dacă într-o încăpere sau clădire un consumator sesizează miros de gaz, valua imediat următoarele măsuri:

• nu va acționa întrerupătoarele electrice și nu va folosi prize, echipamente electronice sau surse de foc;

• va deschide ferestrele pentru aerisirea încăperii;

• va opri alimentarea cu gaze naturale;

• va părăsi imediat încăperea;

• va anunța distribuitorul Distrigaz Sud Rețele la numerele de urgență: 021 9281, 031 9031 și 0800 877 778*;

• va apela numărul unic de urgență 112.

*Numărul disponibil nonstop, gratuit: 0800 877 778.

Numerele de telefon disponibile nonstop, taxabile conform operatorilor de telefonie: 021 9281 și 031 9031.

”Siguranța trebuie să rămână prioritatea absolută atunci când vorbim despre utilizarea gazelor naturale. Este o sursă sigură de energie atunci când prevenția devine un obicei. Alături de Departamentul pentru Situații de Urgență, instituție cu expertiză recunoscută în gestionarea situațiilor de risc, aducem în atenția consumatorilor un mesaj esențial: prevenția, informarea corectă și respectarea obligațiilor legale salvează vieți și protejează locuințe”, a declarat Nicolas Richard, Președintele Consiliului de Administrație al Distrigaz Sud Rețele.

”Prevenirea situațiilor de urgență generate de utilizarea necorespunzătoare a gazelor naturale rămâne o direcție prioritară de acțiune. Campania „Uneori, mai târziu poate fi prea târziu!” vine în completarea demersurilor constante ale Departamentului pentru Situații de Urgență de informare și responsabilizare a populației cu privire la riscurile existente și la măsurile de siguranță necesare. Totodată, colaborarea dintre instituțiile statului și mediul privat are un rol esențial în consolidarea unei culturi a prevenirii, contribuind la reducerea semnificativă a riscurilor și la protejarea vieții cetățenilor.

Promovarea unui comportament responsabil, realizarea verificărilor tehnice periodice și utilizarea unor echipamente de detecție adecvate sunt măsuri esențiale pentru limitarea incidentelor și creșterea gradului de siguranță la nivelul comunităților”, a declarat dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și șef al D.S.U.

În ultimii 21 de ani de prezență pe piața energetică, investițiile totale ale Distrigaz Sud Rețele au ajuns la aproximativ 1.340 milioane de euro, contribuind la modernizarea semnificativă a rețelei de distribuție a gazelor naturale. Lungimea rețelei aproape s-a dublat, de la 14.200 km, la 24.483 km, iar 8.936 km de conducte au fost reabilitați și modernizați, prin înlocuirea conductelor din oțel cu conducte din polietilenă, cu performanțe tehnice superioare. Astfel, ponderea rețelei realizate din polietilenă a crescut de la 23%, la 75%, iar numărul clienților conectați la rețeaua de distribuție s-a dublat, ajungând la peste 2,32 milioane.

Spoturile video realizate pentru această campanie pot fi vizionate pe canalul oficial al Distrigaz Sud Rețele:

Verificare și Revizie: Uneori, mai târziu poate fi prea târziu! | Campanie de informare DGSR & D.S.U. | Verificare&Revizie

Detectoare de gaz: Uneori, mai târziu poate fi prea târziu! | Campanie de informare DGSR & D.S.U. | Detectoare gaz

Măsuri de prevenție: Uneori, mai târziu poate fi prea târziu! | Campanie de informare DGSR & D.S.U. | Măsuri de prevenție

Despre utilizarea în siguranță a gazelor naturale, se pot afla mai multe detalii din secțiunea dedicată acestui subiect,în cadrul web-site-ului Distrigaz Sud Rețele:

https://www.distrigazsud-retele.ro/companie/siguranta/

Despre Distrigaz Sud Rețele

Distrigaz Sud Rețele este lider în distribuția de gaze naturale în România, cu o expertiză de 51 de ani în acest domeniu, având 2.323.728 clienți, circa 24.500 km rețea și peste 3.000 de angajați. Distrigaz Sud Rețele operează rețeaua de distribuție de gaze naturale în 1.390 de localități, pe raza a 20 județe din sudul și centrul României: Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Vrancea și în Municipiul București.

Despre D.S.U.

Departamentul pentru Situații de Urgență este structură operațională fără personalitate juridică a Ministerului Afacerilor Interne, cu atribuții de coordonare, cu caracter permanent, la nivel național, a activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, asigurarea și coordonarea resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, inclusiv primul ajutor calificat șiasistență medicală de urgență în cadrul unitățilorși compartimentelor de primire a urgențelor (UPU/CPU).