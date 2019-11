eMAG Black Friday 2019. Cuptoare ca sa gatesti cele mai bune sarmale si fripturi de Craciun

eMAG Black Friday 2019 cuptoare incorporabile. A inceput valul 2 din Vinerea Neagra, iar emag.ro are oferte de zile mari la cuptoare, aragaze si cuptoare cu microunde.

eMAG Black Friday 2019 cuptoare si aragaze – Toate ofertele sunt AICI.

Nu mai e mult pana la venirea sarbatorilor, iar de Craciun si de Revelion va trebuie neaparat un cuptor bun in bucatarie, ca sa puteti gati preparate delicioase, de la cozonaci si sarmale la toba si friptura de porc.

Noi am urmarit ofertele de azi si ne-au atras atentia mai multe cuptoare si aragaze, inclusiv cuptoare cu microunde.

eMAG Black Friday 2019 cuptoare si aragaze Samsung

1. Cuptorul cu microunde Samsung GE83X, 23L, 800 W, Digital, Grill, Black Mirror, are un pret excelent in campania eMAG Black Friday 2019, costand numai 399,99 lei.

Design elegant cu oglinda neagra - Designul elegant cu oglinda neagra va face o impresie deosebita in bucatarie si se va potrivi foarte bine cu interiorul casei dumneavoastra. Afisajul tactil, cu functiile tastelor imprimate, este proiectat pentru a fi simplu de utilizat. Afisajul simte si urmareste degetul, pentru ca introducerea setarilor sa fie simpla si usoara.

Distribuire inovatoare - Samsung se mandreste cu imbunatatirea prin tehnologii inovatoare a fiecarui produs realizat. Sistemul nostru triplu de distribuire se asigura ca toate alimentele, de la pizza la laptele cald, sunt preparate perfect si delicios de fiecare data, multumita celor trei puncte de distribuire a microundelor. Cu cuptoarele noastre cu microunde va veti bucura de alimente preparate uniform si bine patrunse.

eMAG Black Friday 2019 cuptoare si aragaze

Economie de energie - Eco Mode economiseste mai multa energie in standby – pana la 40%. Trebuie doar sa apasati un buton pentru a economisi bani, energie si a proteja mediul.

Interior ceramic - Interiorul din email ceramic de la Samsung a primit aprobarea din punct de vedere al igienei de la Institutul Hohenstein din Germania pentru suprafata sa durabila si igienica. Emailul ceramic previne raspandirea bacteriilor si este de 7 ori mai rezistent la zgarieturi si rugina fata de alte interioare ale cuptoarelor cu microunde. Bucurati-va de noul interior si dupa utilizarea pe termen lung.

eMAG Black Friday 2019 cuptoare si aragaze Electrolux

2. Un aragaz Electrolux EKG51351OX, Gaz, 4 arzatoare, Aprindere integrata plita, Autocuratare catalitica, Grill, 50 cm, Inox, are o reducere de 26% in campania eMAG Black Friday 2019.

Cu acest aragaz puteti vedea imediat cat gaz folositi si puteti face reglaje instant. Este placerea controlului direct.

O usa din sticla care este usor de mentinut curata - Panourile din sticla ale acestei usi sunt usor de curatat. Puteti sa scoateti cu totul usa si panourile din sticla si sa le curatati rapid.

Cuptorul care va ajuta sa il curatati - Acest cuptor va ajuta sa il curatati. Cavitatea contine un email catalitic ce absoarbe si oxideaza grasimile usurand astfel curatatul.

eMAG Black Friday 2019 aragaze

Mai mult spatiu pentru accesoriile dumneavoastra intr-o zona inspirat aleasa - Spatiul pentru depozitare inspirat plasat in partea de jos a aragazului va ofera, in plus, certitudinea ca veti avea la indemana toate accesoriile importante, exact cand va doriti.

Noua usa demontabila a cuptorului faciliteaza curatarea Datorita noului sistem de balamale, usa acestui cuptor poate fi demontata pentru o curatare mai usoara.

Astfel, puteti accesa fiecare parte a cuptorului, chiar si locurile greu accesibile. Intotdeauna cel mai bun rezultat – nu mai exista mancare arsa! Cu cronometrul inteligent, nicio mancare nu este arsa. Intotdeauna puteti programa procesul de gatit, pentru a fi siguri de cele mai bune rezultate.

eMAG Black Friday 2019 cuptoare si aragaze Bosch

3. Un pachet alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Bosch HBF153BS0, Electric, Autocuratare EcoClean Direct, 66 l, Clasa A, Inox, si o plita incorporabila Bosch PGH6B5B80, Gaz, 4 arzatoare, Arzator economic, Arzator wok, 60 cm, Inox, beneficiaza de o reducere de 22% in campania eMAG Black Friday 2019.

Cuptorul incorporabil cu EcoClean Direct: intretinere aproape fara efort.

EcoClean Direct: nu este necesara aproape nici o curatare datorita unei acoperiri speciale a peretelui din spate si cei laterali, precum si a peretelui superior care absorb in mod automat murdaria prin programul de regenerare.

Suporturi telescopice pe 1 nivel: pentru introducerea si scoaterea usoara si in siguranta a tavilor de copt.

Afisaj digital cu programator electronic pentru utilizare facila.

Convectie aer 3D: rezultate perfecte datorita distributiei optime a caldurii pana la 3 niveluri simultan.

GranitEnamel: interior foarte usor de curatat datorita suprafetelor netede si absentei muchiilor ascutite.

