eMAG Black Friday 2020. 50 de măști de protecție la doar 13,99 lei

eMAG Black Friday 2020 masti de protectie. In acest an, marcat de pandemia de coronavirus, magazinul online eMAG a inclus in oferta de Vinerea Neagra o multime de masti de protectie, precum si alte echipamente medicale.

Toate ofertele sunt AICI.

Daca la inceputul pandemiei o masca de protectie simpla, de unica folosinta, costa chiar si 15 lei, ele s-au ieftinit ulterior destul de mult.

Acum, de eMAG Black Friday 2020, puteti sa va faceti un adevarat stoc de masti de protectie pentru lunile care urmeaza, mai ales ca masca de protectie a devenit obligatorie pe teritoriul Romaniei in toate spatiile publice deschise.

Preturile sunt foarte bune: cu 14 lei va puteti cumpara o cutie de 50 de masti de protectie.

eMAG Black Friday 2020 masti de protectie

1. Set de masti medicale de protectie, 50 de bucati de unica folosinta, tip II, 3 straturi, redus cu 33%, la un pret de 19,99 lei

2. Set de masti faciale de uz medical, KN95, 5 bucati nesterile, 4 straturi, la un pret special de 19,99 lei

eMAG Black Friday 2020 masti de protectie pentru copii

3. Masti pentru copii Sana, 10 bucati + gel dezinfectant pentru maini Touch, diverse sortimente, 59 ml x 25 de bucati, reducere de 28%, pretul este de 179,99 lei

4. Combinezon de protectie steril, medical, diverse marimi, reducere de 58%; produsul poate fi cumparat la 49,99 lei

eMAG Black Friday 2020 masti de protectie - termometre

5. Termometru digital fara contact, cu infrarosu, reducere de 38%, pretul este de 79,99 lei

eMAG Black Friday 2020 masti de protectie – lampi bactericide

6. O lampa bactericida cu dubla sterilizare ultraviolete si ozon, 38 W, are o reducere de 25% si costa 149,99 lei

7. Set de 50 de masti medicale faciale de protectie, cu diferite modele – reducere de 40%, pretul este de 29,99 lei

8. Set de 50 de bucati de masti faciale de unica folosinta, 3 straturi, Susino, pret de 13,99 lei

9. Set de 50 de bucati de masti faciale cu 3 straturi, cu elastic, Susino – reducere de 18%, pretul este de 18 lei setul

eMAG Black Friday 2020 masti de protectie din bumbac

10. Set de 50 de bucati de masti medicale faciale de protectie, de unica folosinta, nesterile, la pretul este 29,99 lei

11. Set de 50 de bucati de masti faciale de unica folosinta, 3 straturi, Susino, pret de 24 de lei

12. Set de 2 masti de protectie din bumbac, reutilizabile, pret de 21,99 lei

eMAG Black Friday 2020 masti de protectie FFP2 si KN 95

13. Set de 10 bucati masti de protectie pentru copii – reducere de 20% de eMAG Black Friday 2020

14. Set de 20 de bucati masti de protectie FFP2, KN95, N95, cu 5 straturi, BFE mai mare de 95% - reducere de 7%, pretul este de 52,99 lei

