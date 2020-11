eMAG Black Friday 2020. Dezvăluire: 9 electrocasnice mari la prețuri mici

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mari. Magazinul online eMAG a dezvaluit deja cateva dintre ofertele la electrocasnice din acest an.

Toate ofertele apar AICI.

In total, in 2020, eMAG pune la bataie 40.000 de electrocasnice mari: masini de spalat rufe, masini de spalat vase, uscatoare de rufe, combine frigorifice, frigidere side by side, frigidere, hote, cuptoare si plite incorporabile, aragazuri etc.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mari – masini de spalat rufe

1. Masina de spalat rufe cu uscator LG, capacitate de spalare de 8 kg, de uscare 5 kg, 1400 RPM, clasa A, AI Direct Drive, Steam, Smart Diagnosis, Wi-Fi, are o reducere de 21% si costa 1.799,99 lei

2. Masina de spalat rufe LG, Direct Drive, 8 kg, 1400 RPM, clasa A+++, SmartDiagnosis, 60 de cm, are un pret special de 1.399,99 lei

3. Uscator de rufe AEG, cu pompa de caldura, capacitate de 8 kg, 10 programe, Clasa A+, tehnologie SensiDry, Filtrare OkOFlow, are o reducere de 37% si costa 1.699,99 lei

Toate ofertele apar AICI.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mari – combine frigorifice

4. Combina frigorifica Samsung, cu un volum de 317 litri, No Frost, Twin Cooling, compresor digital inverter, clasa A++, inaltimea de 186 de cm, are o reducere de 22% si costa 1.599,99 lei

5. Combina frigorifica LG, cu un volum de 384 de litri, clasa A++, Full NoFrost, compresor linear inverter, display, SmartDiagnosis, cu inaltimea de 203 cm, are o reducere de 40% si costa 1.499,99 lei

6. Un frigider side by side de la Samsung, cu un volum urias, de 501 litri, clasa A+, Full NoFrost, compresor digital inverter, all around cooling, display, dispenser apa si gheta, are o reducere de 17% si costa 3.799,99 lei

Toate ofertele apar AICI.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mari - cuptoare si plite incorporabile

7. Un set alcatuit dintr-un cuptor si o plita incorporabile, de la Electrolux, cuptor electric, volum 72 litri, Clasa A+, afisaj digital, tounch control, plita pe inductie, control touch, de 60 de cm, beneficiaza de o reducere de 39% si costa doar 1.999,98 lei

8. O hota incorporabile telescopica de la Electrolux, cu putere de absorbtie de 603 mc/h, 3 viteze, 60 de cm, are un pret special de 699,99 lei

Toate ofertele apar AICI.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mari – masini de spalat vase

9. O masina de spalat vase incorporabile Bosch, cu 12 seturi, 5 programe, Clasa A++, Silence Plus, Info Light, 60 de cm, are un pret special de 1.299,99 lei

Toate ofertele apar AICI.