eMAG Black Friday 2020 mobilier. Cu 800 de lei îți iei dormitor 

eMAG Black Friday 2020 mobilier. In acest an magazinul online eMAG a scos la vanzare nu mai putin de 400.000 de produse pentru casa si gradina.

Toate ofertele sunt AICI.

De la piese de mobilier la lenjerii de pat, de la pilote la huse elastice pentru canapele si rafturi pentru carti, toate aceste produse ne pot infrumuseta locuinta – si totodata viata – intr-un an pe care am fost obligati sa il petrecem mai mult in casa.

eMAG Black Friday 2020 mobilier pentru bucatarie

1. Un set de 4 scaune Kring Kai, model patchwork, multicolor, are o reducere de 38% si costa 399,99 lei

2. Un coltar pentru bucatarie modular, cu lada de depozitare, beneficiaza de o reducere de 10% in campania eMAG Black Friday 2020.

3. Un set alcatuit dintr-o masa si 6 scaune de la LEWIS, din lemn masiv, wenge, are o reducere de 7% si costa numai 1.750 de lei

Toate ofertele sunt AICI.

eMAG Black Friday 2020 mobilier pentru living

4. Un fotoliu de catifea turcoaz inchis, Papillon – Butopea, beneficiaza de o reducere de 20% si costa 694,65 lei.

5. Un coltar extensibil Kring Nero, dimensiuni 225 x 145 x 82 cm, reversibil, cu suprafata de dormit de 200 x 140 cm, negru / gri, beneficiaza de o reducere de 47% de Vinerea Neagra 2020 si costa numai 999,99 lei.

Toate ofertele sunt AICI.

eMAG Black Friday 2020 mobilier pentru dormitor

6. Un pat tapitat pentru dormitor cu lada, rabatabil, dimensiuni 160 x 200, de la Abra Promo Dolce Dormire, are o reducere de 6% si costa 1.127,99 lei

7. Un dormitor Irim Treff, alcatuit dintr-un pat cu dimensiunile de 160 x 200 cm, dulap, 2 noptiere si o comoda, culoarea castan, beneficiaza de o reducere excelenta de 46% din pret si costa numai 799,99 lei

Toate ofertele sunt AICI.

eMAG Black Friday 2020 - biblioteca

8. Un set de bucatarie cu lungimea de 1,8 metri, alb/stejar Sonoma inchis, are o reducere de 5% si costa 426 de lei

9. O biblioteca Irim Clara, 137,5 x 33 x 143,5 cm, Sonoma Dark, are o reducere de 34% si costa 289,99 lei.

10. Un living Kring Max, stejar Sonoma / alb, dimensiunile 310 x 200 x 40 cm, are o reducere de 46% si costa 699,99 lei.

Toate ofertele sunt AICI.

eMAG Black Friday 2020 mobilier de birou

11. Un scaun de birou ergonomic Kring Fit, mesh negru, are o reducere de 31% si costa 149,99 lei

12. Un birou pentru copii Irim Sigma, cu dimensiunile 110 x 46 x 70 cm, Sonoma, are o reducere de 54% si costa 159,99 lei

13. Un raft de perete 3Gen, cu dimensiunile 80 x 80 x 18 cm are o reducere de 5% si costa 142,45 lei

eMAG Black Friday 2020 - saltele

14. O saltea HypoallergenicMed Somnart cu dimensiunile 160 x 200 x 16 cm, cu husa detasabila, din bumbac 100%, lavabila la 90 de grade Celsius, are o reducere de 20% si costa 429,99 lei

Toate ofertele sunt AICI.

eMAG Black Friday 2020 – perne, pilote, lenjerii de pat

15. Un set de 4 perne HomeStill, din pene de gasca, cu dimensiunile 50 x 70 cm, au o reducere de 44% si costa 99,99 lei

16. Un set alcatuit dintr-o pilota matlasata cu 2 perne pentru pat dublu 200 x 230 cm, color, beneficiaza de o reducere de 7% si costa 139 de lei

17. O pilota cu umplutura de lana de la Confort Merino Clasic N2, 200 x 220 cm, are o reducere de 16% si costa 322 de lei

18. O lenjerie de pat din bumbac de la FINET, pentru 2 persoane, cu 6 piese, are o reducere de 11% si costa 104 lei

19. Un set alcatuit din huse elastice pentru canapea cu 3 locuri si 2 fotolii Kring Nairobi, 60% din bumbac + 35% poliester, beneficiaza de o reducere de 17% de eMAG Black Friday 2020 si costa 189,99 lei

Toate ofertele sunt AICI.