eMAG reduceri. 3 combine frigorifice bune sub 1.000 de lei care iti tin alimentele proaspete

Am analizat oferta eMAG si am identificat o serie de combine frigorifice care costa sub 1.000 de lei, dar care au caracteristici performante.

eMAG reduceri combine frigorifice Samus

1. Combina frigorifica Samus SCW340A+, cu un volum de 273 de litri, clasa de eficienta energetica A+, de culoare alba, are o reducere de 24% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Iata caracteristicile combinei frigorifice:

- capacitate bruta: 282 de litri

-capacitate totala neta: 273 de litri

-cap. neta frigider/congelator: 205/68 litri

-4 rafturi de sticla

-4 balcoane pe usa

-3 sertare la congelator

-sertar pentru legume

-clasa energetica A+

-consum energetic: 237 kWh/an

-dezghetare automata la frigider

-termostat reglabil

-usi reversibile

-lumina interioara tip LED

-picioare reglabile

-culoare alba

-manere incorporate

-dimensiuni brute (LxAxH,mm): 575x605x1715

-dimensiuni nete (LxAxH,mm): 550x580x1630

-greutate neta(kg): 46

-volum brut (m3): 0.60

eMAG reduceri combine frigorifice Heinner

2. Combina frigorifica Heinner HC-H273WA+, cu un volum de 273 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 175,7 cm, de culoare alba, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Beneficiezi de un consum optim de energie electrica si o super economie, in comparatie cu

produsele din clasele inferioare.

Capacitatea neta de 273 de litri este suficienta pentru nevoile zilnice si pentru intreaga familie.

Controlul mecanic se face cu un termostat ajustabil. In acest mod setezi simplu si rapid atat temperatura din compartimentele de racire si congelare, dar si modul de functionare dorit.

Frigiderul are 3 rafturi din sticla, iar congelatorul are si el 3 sertare congelator. Frigiderul are si un compartiment pentru fructe si legume.

Lumina modernă de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura

vizibilitate in orice colt al combinei frigorifice.



Usile sunt reversibile si se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului frigorific.

eMAG reduceri combine frigorifice Albatros

3. Combina frigorifica Albatros CF34A+, cu un volum de 273 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, cu lumina interioara, inaltimea de 176 de cm, cu 3 ani garantie, de culoare alba, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Combina frigorifica Albatros are o capacitate neta de 273 litri si o inaltime de 1.76 metri, raspunzand practic si rapid nevoilor tale. Designul elegant si culoarea alba ii fac loc rapid in bucataria ta.

Fiind incadrata in clasa energetica A+, combina frigorifica Albatros are un consum de numai 237kWh/an.



Led-ul din interiorul acestuia dispune lumina in mod egal catre toate colturile, iar tu vei avea acces facil catre alimentele si bauturile tale preferate. In plus, cu ajutorul LED-ului economisesti si energie.

eMAG reduceri combine frigorifice

Cu ajutorul termostatului reglabil din interior poti seta temperatura dorita in ambele compartimente, atat in frigider cat si in congelator.



Usile sunt reversibile, iar picioare reglabile. Poti monta usile atat pe partea stanga, cat si pe partea dreapta, in functie de locul de care dispui. Piciorusele reglabile asigura o montare corecta a combinei in orice loc al casei tale.

Frigiderul are o capacitate neta de 243 de litri, 4 rafturi de sticla, 5 balcoane pe usa, 2 sertare pentru legume.



Congelatorul este prevazut cu 3 sertare mari cu o capacitate totala de 90 de litri.

