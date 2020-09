eMAG reduceri. 3 frigidere eficiente energetic sub 800 de lei

eMAG reduceri frigidere. Magazinul online emag.ro are oferte excelente in aceasta perioada la frigidere de la diferite branduri.

Am analizat oferta si am descoperit mai multe frigidere care sunt foarte performante din punct de vedere energetic (fac parte din clasa A+), dar care au totodata preturi foarte mici.

eMAG reduceri frigidere Albatros

1. Frigiderul Albatros FA29+ , 212 l, Clasa A+, Alb, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri frigidere.

Frigiderul (fara congelator) are un volum de 171 de litri si un sistem de dezghetare automat. Are 4 rafturi in frigider si 4 rafturi pe usa.

De asemenea, dispune de iluminare LED, termostat reglabil, usi reversibile si picioruse reglabile.

Nivelul de zgomot produs este de 42 dB. Face parte din clasa energetica A+ si consuma 219 kWh pe an.

eMAG reduceri frigidere Star-Light

2. Frigiderul cu doua usi Star-Light CDD-210AP, 204 l, Clasa A+, H 143 cm, Alb, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri frigidere.

Produsul beneficiaza si de livrare gratuita pana in casa.

Clasa energetica A+ - Fiind proiectat pentru a imbina perfect managementul spatiului si consumul redus, frigiderul cu 2 usi Star-Light CDD-210AP este ideal pentru mentinerea alimentelor proaspete, fara grija facturilor incarcate la energia electrica. Spre deosebire de modele anterioare, frigiderul cu 2 usi Star-Light CDD-210AP consuma cu pana la 20% mai putine resurse energetice, pastrandu-si calitatile de racire.

Spatiu generos de stocare - Datorita proiectarii inteligente, frigiderul cu 2 usi Star-Light CDD-210AP va pune la dispozitie un spatiu de stocare mai mult decat generos pentru familia dumneavoastra.

Dispune de diverse compartimentari inteligente, cum ar fi cele 3 suporturi pozitionate inteligent pe usa sau compartimentele pentru legume si fructe, iar rafturile sunt perfect ajustabile.

Dezghetare automata - Frigiderul este prevazut cu un sistem automat de dezghetare, iar dumneavoastra nu veti mai pierde timpul cu acest proces.

eMAG reduceri frigidere Samus

3. Frigiderul cu doua usi Samus SW280A+, 212 l, Clasa A+, H 143 cm, Alb, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri frigidere Samus.

Descriere:

-capacitate bruta: 217 litri

-capacitate totala neta: 212 litri

-cap. neta frigider/congelator: 171/41 litri

-4 rafturi de sticla

-4 balcoane pe usa

-sertar pentru legume

-clasa energetica A+

-consum energetic: 226 kWh/an

-dezghetare automata la frigider

-termostat reglabil

-usi reversibile

-lumina interioara tip LED

-picioare reglabile

-dimensiuni brute (LxAxH,mm): 575x605x1480

-dimensiuni nete (LxAxH,mm): 550x580x1430

-greutate neta(kg): 25

-volum brut (m3): 0.27612

