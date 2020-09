eMAG reduceri. 3 masini de spalat rufe sub 900 de lei

eMAG reduceri masini de spalat rufe. Magazinul online emag.ro are oferte excelente in aceasta perioada la o multime de electrocasnice mari, inclusiv la masini de spalat.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 masini de spalat rufe performante, de la branduri de incredere, care costa sub 900 de lei fiecare.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Indesit

1. Masina de spalat rufe Indesit EWSD 60851 W EU, 6 Kg, 800 RPM, Clasa A+, Alb, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Pretul este AICI.

Economie de energie - Optiunea Energy Saver, disponibila cu ciclurile Bumbac, Sintetice si Jeans permite o economie de energie de pana la 70% (comparat cu ciclul bumbac la 30°), datorita optimizarii consumului de apa si unei eficiente mai bune a actiunii mecanice a cosului pentru rufe.



Programe speciale - Ingrijirea articolelor dv. este acum mai usoara decat oricand, cu ajutorul programelor de spalare oferite de aceasta masina de spalat. Blugii dv. sunt spalati si uscati la perfectie, iar culorile vii nu au de suferit.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Heinner

2. Masina de spalat rufe Heinner HWM-5080E, 5 kg, 800 RPM, Clasa A+, Alb, are o reducere de 16% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Pretul este AICI.

Caracteristici:

23 programe de spalare

Program rapid: 15, 30, 45 min

Functie “Finalizare program in: 3H, 6H, 9H”

Functie blocare acces copii

Functie operare silentioasa

Sistem detectare spuma

Blocare automata a usii

Incarcare frontala

Specificatii:

Dimensiuni (WxDxH): 59.5x47x85 cm

Putere: 1950W

Nivel de zgomot la spalare: 59 dB

Nivel de zgomot la stoarcere: 74 dB

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Samus

3. Masina de spalat rufe Samus WSL-581A+, 5 kg, 800 rpm, clasa A+, latime 59.5 cm, functie Auto-echilibrare tambur, alb, are un pret excelent in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Pretul este AICI.

Samus WSL-581A+ este o masina de spalat rufe automata, cu incarcare frontala, incadrata in clasa energetica A+.

Are dimensiunea compacta de 85 x 59.5 x 47 cm, dispune de incarcare de 5 kg si o viteza de stoarcere de 800 de rotatii pe minut, un hublou mare cu o deschidere a usii de 180 de grade care este confortabil si va permite sa incarcati rufele cu usurinta.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.