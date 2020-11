eMAG reduceri. 3 multicookere ieftine ca să gătești mâncăruri apetisante de Crăciun

eMAG reduceri multicookere. Magazinul online eMAG are oferte excelente in aceasta perioada la electrocasnice mici de bucatarie, ca de exemplu la multicookere de la diverse branduri.

Produsele Crock-Pot, Star-Light sau Heinner de mai jos au reduceri chiar si de o treime din pret.

eMAG reduceri multicookere – slow cooker

1. Un slow cooker Crock-Pot SCV400RD-050, 3.5 l, 2 Setari gatit, Functie pastrare la cald, Vas de ceramica detasabil, Rosu, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri multicookere.

Produsul beneficiaza de livrare pana in casa.

Ideal pentru 4 persoane, acest slow cooker Crock-Pot® se potriveste perfect diverselor nevoi de a gati, precum si constrangerilor cauzate de lipsa timpului, gratie optiunilor ‘High’, ‘Low’ si ‘Pastrare la cald’. Atat pe modul High, cat si pe modul Low se ajunge la aceeasi temperatura, diferenta fiind doar de timpul necesar pentru ca slow cooker Crock-Pot sa atinga punctul de fierbere (100°C).

De exemplu, pentru retetele cu carne, odata atins punctul de fierbere, timpul total de gatire a mancarii, pentru a atinge potentialul maxim de aroma si textura, depinde de marimea bucatii de carne si de felul in care aceasta este taiata.

In general, timpul de gatire necesar pentru ca slow cooker Crock-Pot sa ajunga la punctul de fierbere (100°C) este de 7-8 ore pentru modul Low si de 3-4 ore pentru modul High, insa fiecare reteta are recomandari specifice, in functie de ingredientele folosite.

eMAG reduceri multicookere ieftine

Slow cooker-ul iti ofera flexibilitatea si libertatea de a gati mancarurile preferate pe parcursul zilei, fiind nevoie doar sa pregatesti si sa aranjezi ingredientele dimineata, inainte de a pleca de acasa.

Datorita conceptului revolutionar de slow cooking, gatitul la temperaturi reduse, nutrientii se mentin in intregime si astfel obtii o mancare sanatoasa si gustoasa.

Nu trebuie sa fii bucatar profesionist ca sa gatesti mancaruri savuroase. Doar adaugi ingredientele dorite si aparatul de gatit electric slow cooker Crock-Pot se ocupa de restul, fara supraveghere.

Curatarea vasului ceramic se face foarte usor, inclusiv in masina de spalat vase, acesta putand fi folosit si pentru servirea mancarii, alaturi de capacul din sticla termorezistenta, de asemenea usor de curatat in masina de spalat vase.

Vasul din ceramica detasabil poate fi folosit in cuptor. Nu utilizati vasul din ceramica detasabil pe aragaz, pe plita electrica sau pe gratar. Consumul de energie al aparatului electric Crock-Pot este redus, echivaland cu energia consumata de un bec, intre 75 si 150W pentru modul Low si intre 150 si 210W pentru modul High.

Atentie! Capacul NU poate fi bagat la cuptor impreuna cu vasul Crock-Pot!



2 setari de gatire:

In functie de reteta si de timpul de gatire pe care il doresti, poti opta pentru una din cele doua setari de gatire – ‘High’ si ’Low’. Pe modul ‘High’ timpul de preparare este mai mic, in timp ce pe modul ’Low’ acesta va creste, oferindu-ti pauza si timpul liber de care ai nevoie.

eMAG reduceri multicookere eficiente energetic

Functie de ‘Pastrare la cald’

Daca nu ai posibilitatea de a servi preparatul imediat dupa terminarea programului de gatire, cu optiunea "Pastrare la cald" mai ai la dispozitie 4 ore, timp in care poti pastra mancarea la temperatura ideala pentru servire. Aceasta optiune se seteaza manual.



Vas ceramic termorezistent - Vasul de ceramica termica ajuta la omogenizarea temperaturii de gatire, facand ca aromele sa se intrepatrunda perfect. Este detasabil si in plus poate fi utilizat separat si in cuptor. Nu utilizati vasul de ceramica detasabil pe aragaz, pe plita electrica sau pe gratar.



Capac de sticla transparenta - Poti observa in orice moment evolutia retetei pe care o gatesti, datorita capacului de sticla transparenta termorezistenta. Capacul este usor de curatat, chiar si in masina de spalat vase



Consum redus de energie - Consumul redus de energie al slow cooker Crock-Pot echivaleaza cu energia consumata de un bec, intre 75 si 150W pentru modul de gatire Low si intre 150 si 220W pentru modul de gatire High. In acest fel aparatul este sigur si eficient din punct de vedere al sursei electrice.



3 ustensile de gatit incluse - Slow cooker Crock Pot 3.5 L Manual Red are inclus si un set de 3 ustensile de gatit pe care le poti folosi atat la servirea preparatelor, cat si la pregatirea lor.



eMAG reduceri multicookere Star-Light

2. Un slow cooker Star-Light SCDB-727GR, 6.5l, 270W, Display LED, Timer, Vas ceramica detasabil, Functie de pastrare la cald, Gri, are o reducere de 32% in campania eMAG reduceri multicookere.

Produsul beneficiaza de o garantie de 5 ani si de livrare pana in casa.

“Gatirea lenta” e un concept revolutionar cu ajutorul caruia retetele tale preferate sunt preparate la temperaturi reduse mentinandu-si astfel nutrientii in intregime si obtinand in acelasi timp o mancare sanatoasa, pe gustul tuturor membrilor familiei.



Optiuni gatire – Low si High

Slow Cooker SCDB-727GR este ideal pentru intreaga familie, avand o capacitate cat pentru maxim 6 persoane si doua optiuni de gatire, “Low” si “High”, ce reprezinta de fapt timpul necesar pentru a atinge punctul de fierbere (100°C), 7-8 ore pentru “Low” si respectiv 3-4 ore pentru “High”, alegand astfel optiunea potrivita pentru retetele tale.



Functia “Keep Warm”

Pastreaza preparatul la o temperatura potrivita pentru servire, aproximativ 4 ore, dupa terminarea programului de gatire.

eMAG reduceri multicookere cu capacitate mare

Capacitate 6.5 L - Vasul are o capacitate de 6.5 L, suficient de mare pentru a prepara mancare cat pentru maxim 6 persoane.



Vas ceramic termorezistent - Vasul ceramic din componenta SCDB-727GR este termorezistent ceea ce ii confera avantajul distribuirii temperaturii in mod uniform obtinand astfel mancaruri mai fragede si mai aromate. Acesta este detasabil, putand astfel fi folosit separat in cuptor. Atentie: vasul de ceramica detasabil nu poate fi folosit pe aragaz, plita electrica sau pe gratar.



Capac sticla transparenta - Capacul transparent ofera posibilitatea observarii preparatelor pe tot parcursul procesului, putand astfel sa ajustati mancarea in functie de stadiul in care se afla. Acesta se curata foarte usor, manual sau in masina de spalat vase.



Temporizator - Temporizatorul iti da posibilitatea sa setezi durata programului de gatire, trecand automat la functia “Keep Warm” dupa finalizarea acestuia.

eMAG reduceri multicookere Heinner

3. Multicookerul cu gatire la presiune Heinner HPCK-6IX, 4.5 L, 15 programe, Vas antiadeziv detasabil, Presiune reglabila, Timer, Display led, Inox, are o reducere de 35% in campania eMAG reduceri multicookere.

Produsul beneficiaza de livrare pana in casa.

Cu multicookerul HEINNER HPCK-6IX pregatesti fara efort orice fel de mancare iti doresti. Aparatul vine cu o noua modalitate de gatire, sub presiune, care te ajuta sa pastrezi nutrientii si aromele ingredientelor, dar mai ales sa gatesti mult mai rapid decat daca ai folosi plita obisnuita.

Cu o capacitate neta de gatire de 4.5L, aparatul este suficient de mare incat sa iti permita sa pregatesti cantitati considerabile de mancare delicioasa pentru tine si cei dragi.



Vas detasabil antiaderent - Aparatul vine cu un vas detasabil antiaderent cu invelis din teflon, usor de utilizat si de curatat, chiar si la masina de spalat vase

eMAG reduceri multicookere cu programe

15 programe presetate (pentru fiert, prajit si gatit la aburi, supe, supe crema, ciorbe, preparate din diverse tipuri de orez, terci, mamaliga, inclusiv program slow cook)

Ai de ales intre 15 programe presetate pentru fiert, prajit sau gatit la aburi. De la diverse tipuri de carne, legume, fructe de mare, pana la supe, ciorbe, orez, terci, mamaliga sau deserturi, poti prepara orice.

De asemenea, folosind programul “slow cook” si te poti bucura oricand de o mancare sanatoasa. Gatite la temperaturi reduse, preparatele pastreaza in intregime vitaminele si mineralele ingredientelor si sunt mult mai gustoase si sanatoase.

Programul “CONGEE” vine, de asemenea, cu o alternativa simpla si eficienta la gatitul conventional. Trebuie doar sa adaugi ingredientele pentru supa crema, piure, terci sau mamaliga in aparat, sa setezi programul, iar multicookerul se va ocupa de restul, pentru ca la final sa poti savura in voie preparatele delicioase.



Program “do it yourself”

Personalizeaza programul de gatire asa cum vrei tu! Cu multicookerul HEINNER HPCK-6IX, ai posibilitatea de a seta presiunea si si timpul de preparare dupa bunul tau plac.



Presiune reglabila: mica, medie, mare

Ai la dispozitie 3 trepte de presiune: mica, medie si mare, in functie de reteta pe care ti-ai propus sa o pregatesti si timpul disponibil. Presiunea este distribuita rapid, uniform si in profunzime in interiorul vasului, pastrand in acelasi timp toate vitaminele si mineralele atat de necesare.



Buton pentru eliberarea presiunii - Presiunea in exces poate fi eliminata prin prin rotirea butonului de pe capac, care elibereaza aburul din interiorul vasului. Astfel, ai control suplimentar asupra aparatului, dar si siguranta sporita.



Pretul este AICI.